Mme Antzoulatos a déclaré plus tôt que de nombreux travailleurs de l’ISGM étaient « submergés » par les conditions de travail, les dettes et les bas salaires, et souffraient de problèmes de santé mentale et de ruptures de mariage, certains ayant même tenté de se suicider.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy