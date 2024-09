Des milliers de toxines provenant d’emballages alimentaires trouvées chez l’homme – recherche | Actualités américaines

Plus de 3 600 produits chimiques approuvés pour le contact alimentaire dans les emballages, les ustensiles de cuisine ou les équipements de transformation des aliments ont été découverts chez l’homme, selon une nouvelle étude évaluée par des pairs recherche a constaté, mettant en évidence un risque d’exposition aux substances toxiques peu réglementé.

Les produits chimiques ont été trouvés dans le sang humain, les cheveux ou le lait maternel. Parmi eux se trouvent des composés connus pour être hautement toxiques, comme les PFAS, le bisphénol, les métaux, les phtalates et les composés organiques volatils. Beaucoup sont liés au cancer, à des perturbations hormonales et à d’autres problèmes de santé graves.

Mais beaucoup d’autres sont des substances pour lesquelles il existe des profils toxicologiques publics très limités, comme les antioxydants synthétiques utilisés comme conservateurs et les oligomères qui stabilisent l’encre sur les emballages. Les auteurs de l’étude affirment que les lacunes dans les connaissances mettent en évidence la nécessité d’un examen plus approfondi des produits chimiques entrant en contact avec les aliments.

« Ce qui est certainement préoccupant, c’est que nous avons un lien étroit qui montre que certains produits chimiques dangereux… migrent de l’emballage vers les aliments, il y a donc une contribution à l’exposition due à l’emballage », a déclaré Birgit Geueke, co-auteur d’une étude avec le Food Packaging Forum. , une organisation à but non lucratif basée à Zurich qui milite en faveur d’une réglementation plus stricte.

L’étude a identifié environ 14 000 produits chimiques approuvés pour le contact alimentaire et a vérifié les bases de données et la littérature scientifique pour rechercher des preuves d’une accumulation humaine sur chacun. Les humains sont exposés à de nombreux produits chimiques dans d’autres scénarios. La recherche ne suggère donc pas que l’emballage alimentaire en est le seul responsable.

Parmi les pires contrevenants figure le plastique, un matériau largement non réglementé et qui peut contenir des milliers de produits chimiques. Le silicone et les revêtements des boîtes métalliques peuvent également contenir des composés toxiques ou peu étudiés, a déclaré Geueke. De nombreux produits en papier et en carton étaient jusqu’à récemment traités avec des PFAS et peuvent contenir une couche de plastique.

Plusieurs facteurs peuvent provoquer une infiltration plus importante de produits chimiques dans les aliments, comme des températures, une teneur en matières grasses et une acidité plus élevées. Le rapport emballage/produit compte également : les aliments contenus dans des contenants plus petits peuvent être beaucoup plus contaminés.

De nombreux produits chimiques aux États-Unis sont approuvés avec un examen limité selon la norme « généralement considérée comme sûre » de la Food and Drug Administration des États-Unis. règlequi permet d’utiliser des produits chimiques pour le contact alimentaire avec très peu de contrôle des agences. La loi américaine n’exige pas non plus que la FDA prenne en compte de nouvelles données scientifiques après qu’un produit chimique soit approuvé pour le contact alimentaire.

Cela pose un problème avec des produits chimiques comme le PFAS ou le dioxyde de titane qui étaient sur le marché depuis des décennies avant d’être retirés ou étudiés plus en profondeur. Bien que l’Union européenne ait mis en place des réglementations plus strictes pour certains produits chimiques, comme les PFAS, « il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Geueke.

Les consommateurs peuvent se protéger en achetant des aliments dans des bocaux en verre, qui contiennent généralement très peu de produits chimiques. Certains chercheurs qui travaillent dans le domaine affirment qu’ils apportent leurs propres récipients en verre dans les restaurants au cas où ils souhaiteraient emballer les restes. Geueke a déclaré que retirer les aliments des contenants en plastique achetés dans un magasin ou des contenants à emporter et les placer dans des bocaux en verre à la maison réduit le temps nécessaire au transfert des produits chimiques de l’emballage.

« Mais on ne peut pas complètement éviter [the chemicals] », a déclaré Geueke, ajoutant que la solution était une réglementation plus stricte.