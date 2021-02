Des milliers de personnes à Manchester seront testées pour le coronavirus après qu’une mutation du variant de Kent plus transmissible a été détectée dans la ville.

Quelque 10000 tests supplémentaires seront déployés dans la région à partir de mardi, après que quatre personnes de deux ménages non connectés se soient révélées infectées par la mutation E484K, qui est liée à la souche Kent, a déclaré le conseil municipal de Manchester.

Cela fait suite à des poussées similaires de tests dans le Worcestershire, Sefton, le Merseyside et dans des régions de Bristol et du sud du Gloucestershire, après la découverte de variantes.

Les personnes ayant les codes postaux suivants doivent consulter le site Web du conseil pour plus d’informations:

M14 4 M14 7 M15 5 M15 6 M16 7 M16 8

La députée de Manchester Central, Lucy Powell, a encouragé les habitants de sa circonscription à passer un test.

S’adressant à BBC Breakfast, elle a déclaré que la montée en flèche des tests «arrive très rapidement» et que les fonctionnaires du conseil feront du porte-à-porte pour proposer des tests aux résidents à leur porte.

Répondant aux commentaires du dirigeant travailliste Keir Starmer sur la variante sud-africaine du coronavirus étant la plus grande menace pour le Royaume-Uni, elle a déclaré: « Ces variantes, en particulier les variantes qui se révèlent résistantes aux vaccins que nous déployons actuellement, bien sûr. sont un souci. «

Elle a déclaré que les mesures de protection de la frontière, telles que la quarantaine dans les hôtels, « ne font que commencer », ajoutant: « Ces retards que nous ne pouvons pas nous permettre parce que c’est ainsi que la nouvelle variante s’empare dans ce pays des autres pays ».

Des sites de test supplémentaires seront mis en place pour permettre à toute personne âgée de plus de 16 ans qui vit, travaille ou étudie dans les zones touchées – ce qui comprend les codes postaux à Hulme, Moss Side, Whalley Range et Fallowfield.

Dans les prochains jours, des volontaires commenceront à frapper à la porte des gens pour proposer des tests à toute personne qui ne peut pas se rendre sur un site, et il sera également disponible pour les personnes qui travaillent dans la région mais n’y vivent pas.

Ceux qui ont été vaccinés devraient également passer un test, a déclaré le conseil.

Le déploiement utilisera des écouvillons PCR, qui prendront quelques jours pour renvoyer les résultats, et toute personne dont le test sera positif sera invitée à s’auto-isoler et à transmettre les détails de ses contacts au NHS Test and Trace.

Le conseil municipal de Manchester a déclaré qu’il travaillait avec Public Health England et NHS Test and Trace pour enquêter davantage sur la propagation et prendre des mesures pour limiter le nombre de personnes exposées.

David Regan, directeur de la santé publique au Manchester City Council, a déclaré: «Nous savons tous que le virus évoluera avec le temps et il est important que nous enquêtions sur de nouvelles souches pour comprendre comment elles pourraient se propager.

« C’est exactement ce que nous faisons avec les tests intensifs dans certaines parties de Manchester, avec des unités de test locales et des personnes faisant du porte-à-porte pour proposer des tests aux personnes. »