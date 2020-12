Publicité

Le roi de Thaïlande a célébré l’anniversaire de son défunt père alors que des milliers de partisans arrivaient pour le saluer, au milieu de défis sans précédent auxquels la monarchie était confrontée par des manifestants dirigés par des étudiants.

Le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida ont fait un signe de la main en arrivant au terrain de cérémonie de Sanam Luang à Bangkok. Les partisans de la monarchie tenaient des drapeaux royaux thaïlandais et jaunes pour les accueillir, avec des acclamations «Vive le roi».

La foule portait également des chemises jaunes, couleur associée à l’institution royale.

Le roi a conduit la foule dans un hommage aux chandelles à son défunt père, dont l’image géante était au centre de la scène installée à l’extérieur du Grand Palais orné.

Bien que le roi Bhumibhol Adulyadej soit mort il y a quatre ans, son anniversaire reste sur le calendrier national en tant que fête des pères.

Les partisans de la monarchie ont tenu des drapeaux royaux thaïlandais et jaunes pour les accueillir, avec des acclamations « Vive le roi »

Des sympathisants thaïlandais attendent le début de la cérémonie du roi Bhumibol décédé à l’âge de 88 ans le 13 octobre 2016

Bien que le roi Bhumibhol Adulyadej soit mort il y a quatre ans, son anniversaire reste au calendrier national en tant que fête des pères

Vajiralongkorn (photo) a entrepris une vague d’apparitions publiques qui ont servi de points de ralliement à des milliers de Thaïlandais conservateurs scandalisés par la contestation des normes traditionnelles et déterminés à les défendre

Les partisans du monarque thaïlandais affichent des images de la famille royale pour montrer leur soutien à la famille royale au milieu de la révolte menée par les étudiants

La reine thaïlandaise Suthida (à gauche) et la princesse thaïlandaise Sirivannavari Nariratana (à droite) saluent les sympathisants alors que le cortège royal transportant la famille royale thaïlandaise arrive avant le début de la cérémonie

Les gardes royaux thaïlandais lors de la cérémonie au sol de cérémonie de Sanam Luang pour le monarque décédé qui a régné pendant 70 ans

Il a régné pendant 70 ans, acquérant une réputation de travail désintéressé au service de son pays, une image sans cesse propagée par les journaux et les médias d’État.

Le défunt monarque était largement respecté, un statut renforcé par des lois strictes de lèse-majesté qui peuvent entraîner des peines de prison allant jusqu’à 15 ans pour tout commentaire ou action jugée diffamatoire envers la monarchie.

Mais depuis sa mort en 2016 et l’adhésion de Vajiralongkorn, la position de la monarchie est menacée, avec une dissidence à la hausse.

En août de cette année, les étudiants pro-démocratie ont brisé le tabou de la critique publique en dévoilant une demande en 10 points pour une réforme radicale pour rendre l’institution puissante et riche plus transparente et responsable.

Le soutien à cette initiative a augmenté, des milliers de personnes ayant accepté l’appel lors d’une série de rassemblements de masse, parallèlement aux demandes d’une nouvelle constitution et à la démission du Premier ministre.

L’image géante du roi Bhumibhol Adulyadej était au centre de la scène installée à l’extérieur du Grand Palais orné pour la veillée à laquelle ont assisté des milliers de partisans vêtus de jaune.

La reine Suthida de Thaïlande salue les royalistes avant la cérémonie qui a eu un taux de participation impressionnant

Le soutien à la monarchie intervient au milieu de la tourmente en Thaïlande avec au moins 12 dirigeants de la manifestation accusés de diffamation royale

En réponse apparente, Vajiralongkorn a entrepris une vague d’apparitions publiques qui ont servi de points de ralliement à des milliers de Thaïlandais conservateurs indignés par la contestation des normes traditionnelles et déterminés à les défendre.

Contrairement à son comportement sévère habituel, le roi a été plus détendu lors des événements, présentant une personnalité plus douce, tout en remerciant et en encourageant ceux qui l’ont défendu.

Lors d’une promenade royale en novembre, il a semblé laisser entendre qu’il pourrait y avoir des compromis avec ceux qui réclamaient une réforme, mais les dirigeants de la protestation ont rejeté cela comme étant dénué de sens.

Ces derniers jours, au moins 12 leaders de la contestation ont été accusés de diffamation royale en vertu des lois de lèse-majesté.

Les lois avaient été suspendues ces trois dernières années après que Vajiralongkorn eut dit au gouvernement qu’il ne voulait pas les voir utilisées.