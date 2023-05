Des milliers de Sud-Soudanais épuisés rentrent chez eux, fuyant un conflit brutal

RENK, Soudan du Sud (AP) – Des dizaines de milliers de personnes épuisées rentrent chez elles dans le pays le plus jeune du monde alors qu’elles fuient un conflit brutal au Soudan voisin.

Il y a un goulot d’étranglement d’hommes, de femmes et d’enfants qui campent près de la frontière poussiéreuse du Soudan et du Soudan du Sud et la communauté internationale et le gouvernement s’inquiètent d’un conflit prolongé.

Les combats entre l’armée soudanaise et une milice rivale ont tué au moins 863 civils au Soudan avant le début d’un cessez-le-feu de sept jours lundi soir. Beaucoup au Soudan du Sud s’inquiètent de ce qui pourrait arriver si les combats à côté se poursuivent.

« Après avoir échappé au danger, il y a plus de violence », a déclaré le Sud-Soudanais Alwel Ngok, assis par terre devant une église. « Il n’y a pas de nourriture, pas d’abri, nous sommes totalement bloqués, et je suis très fatiguée et je dois partir », a-t-elle déclaré.

Ngok pensait qu’elle serait en sécurité pour rentrer chez elle après avoir fui les affrontements dans la capitale soudanaise, Khartoum, où elle a vu trois de ses proches tués. Elle et ses cinq enfants sont arrivés à Renk, au Soudan du Sud, où les gens s’abritaient par terre, certains dormant avec leurs bagages empilés près de fines nattes. Les femmes préparaient la nourriture dans de grandes marmites pendant que les adolescents erraient sans but. Quelques jours après l’arrivée de Ngok et de sa famille, dit-elle, un homme a été battu à mort avec des bâtons dans une bagarre qui a commencé par une dispute sur l’eau.

Des années de combats entre le gouvernement et les forces de l’opposition au Soudan du Sud ont tué près de 400 000 personnes et déplacé des millions de personnes jusqu’à ce qu’un accord de paix soit signé il y a près de cinq ans. La promulgation d’une paix solide a été lente : le pays doit encore déployer une armée unifiée et créer une constitution permanente.

Les affrontements à grande échelle entre les principaux partis se sont calmés, mais il y a toujours des combats dans certaines parties du pays.

Le Soudan du Sud possède des milliards de réserves de pétrole qu’il achemine vers les marchés internationaux via un oléoduc qui traverse le Soudan dans les territoires contrôlés par les parties belligérantes. Si cet oléoduc est endommagé, l’économie du Soudan du Sud pourrait s’effondrer en quelques mois, a déclaré Ferenc David Marko, chercheur à l’International Crisis Group.

Cependant, la préoccupation la plus immédiate concerne les dizaines de milliers de Sud-Soudanais qui rentrent sans savoir comment ils rentreront dans leurs villes et villages. Beaucoup n’ont pas les moyens de payer le voyage. Les groupes d’aide et le gouvernement sont tendus pour les ressources qu’ils peuvent utiliser pour aider.

Quelque 50 000 personnes ont traversé la ville frontalière de Renk, nombre d’entre elles s’abritant dans des cabanes en bois le long de la route et dans des bâtiments gouvernementaux dans toute la ville. Certains errent sans but sur le marché, demandant désespérément aux étrangers comment rentrer chez eux. Les gens arrivent plus vite qu’ils ne peuvent être emmenés vers de nouveaux endroits.

Plus ils restent longtemps, plus le risque de combats entre les communautés est grand, dont beaucoup ont des griefs de longue date découlant de la guerre civile. Beaucoup sont frustrés parce qu’ils ne savent pas ce qui les attend.

La lutte pour le pouvoir au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir, un Dinka, et le vice-président Riek Machar, un Nuer, a pris une dimension ethnique pendant la guerre civile. Les communautés de Renk ont ​​déclaré que le conflit qui a éclaté au sujet de l’eau en mai et a conduit au meurtre de l’homme avec des bâtons s’est rapidement transformé en un conflit plus large entre les groupes ethniques, forçant les gens à fuir à nouveau.

Au début, le gouvernement local voulait diviser les Sud-Soudanais de retour par Renk, en fonction de leur lieu d’origine. Les groupes d’aide, cependant, ont repoussé. Avec le gouvernement et les dirigeants communautaires, les groupes d’aide s’engagent dans des dialogues de paix.

« Nous sommes inquiets (de plus de violence) », a déclaré Yohannes William, président de la branche humanitaire du gouvernement dans l’État du Haut-Nil. « Les services qui (sont) fournis ici, ils sont limités. On nous a dit qu’il s’agissait d’un centre de transit, toute personne qui vient devrait y être deux jours ou trois jours, puis transiter.

« Mais maintenant, malheureusement, en raison du retard du transport, ils sont là depuis plus de deux semaines, trois semaines », a déclaré William.

Situé à l’extrémité nord du Soudan du Sud, Renk est relié à d’autres parties du pays par quelques routes. Les principaux itinéraires sont les vols ou les excursions en bateau le long du Nil, et beaucoup de gens ne peuvent pas se les permettre.

L’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies tente de renvoyer les Sud-Soudanais les plus vulnérables qui sont rentrés chez eux – quelque 8 000 personnes – par bateau, dans le but de transporter près de 1 000 personnes par jour le long du Nil jusqu’à la capitale de l’État, Malakal. Cependant, les voyages ne font que commencer et des problèmes de coordination entre les groupes d’aide et le gouvernement au port ce mois-ci ont retardé le départ des gens, avec des enfants, des bébés et des malades campés par des bateaux vides pendant des jours sous le soleil brûlant.

Les travailleurs humanitaires disent que cela pourrait prendre jusqu’à deux mois pour décongestionner la ville, qui a presque doublé de taille. Mais Malakal accueille déjà quelque 44 000 personnes déplacées dans un camp de protection des Nations Unies, dont beaucoup ont encore trop peur de partir pour des raisons de sécurité.

« Le problème est une énigme » hors de la poêle à frire, dans le feu « , car nous les transférons à Malakal, et Malakal est elle-même congestionnée », a déclaré Nicholas Haysom, le chef des Nations Unies au Soudan du Sud, à l’Associated Press.

Certains qui sont déjà revenus à Malakal depuis le Soudan disent qu’ils ne savent pas s’il y a une maison où retourner, n’ayant eu aucun contact avec leurs familles pendant la guerre civile.

« Je ne sais pas si mes proches sont morts ou vivants », a déclaré William Deng. L’homme de 33 ans n’a pas pu parler à sa famille dans l’État voisin de Jonglei, qui dispose de peu de services téléphoniques, depuis son retour début mai.

Le gouvernement dit qu’il dispose d’un financement pour 10 avions charters pour transporter les gens de Renk vers des parties du pays plus difficiles à atteindre par bateau. Mais le petit aéroport de Renk ne peut pas accueillir de gros avions, donc chaque vol ne peut contenir que 80 personnes.

« La situation est désastreuse… (le Soudan du Sud) est maintenant contraint d’accueillir des réfugiés et des rapatriés supplémentaires. En conséquence, les besoins humanitaires dans le pays continueront de croître », a déclaré Michael Dunford, directeur régional pour l’Afrique de l’Est pour le Programme alimentaire mondial.

Même avant cette crise, 70% de la population avait besoin d’aide humanitaire et le Programme alimentaire mondial ne peut pas répondre à leurs besoins, a-t-il déclaré.

Les commerçants de Renk, qui obtiennent la majorité de leurs marchandises du Soudan, disent qu’ils ressentent déjà la douleur économique, avec des prix qui ont grimpé de 70 %.

« Avant, j’envoyais 100 $ par semaine à ma famille. Maintenant, j’en envoie la moitié », a déclaré Adam Abdalla Hassan.

Le propriétaire d’un magasin soudanais soutient sa famille au Soudan, mais gagne maintenant moins parce que les gens n’ont pas assez d’argent, a-t-il dit.

Ceux qui sont revenus disent qu’ils ont reçu peu d’informations sur où et comment ils sont censés rentrer chez eux, et craignent de ne pas arriver à temps avant que la raison pluvieuse, qui commence bientôt, inonde les routes et rende le vol plus difficile.

« Comment pouvons-nous rester ici sous la pluie avec les enfants ? dit Ehlam Saad. Tenant son bracelet délivré par l’ONU, la femme de 42 ans a déclaré qu’elle vivait à Renk depuis près de trois semaines. Elle ne sait pas comment elle arrivera dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, où elle et sa famille vivaient avant la guerre. Son seul choix est maintenant de trouver un moyen de rentrer chez elle et de retrouver son mari et son fils, a-t-elle déclaré.

« Une maison est une maison. Même s’il y a des combats, même si vous vous déplacez dans le monde, même si c’est la pire option, c’est chez vous », a-t-elle déclaré.

Sam Mednick, Associated Press