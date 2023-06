Des milliers de Soudanais fuyant les combats sans documents de voyage bloqués à la frontière avec l’Égypte

ASSOUAN, Égypte (AP) – Lorsque les combats au Soudan ont éclaté à la mi-avril, Abdel-Rahman Sayyed et sa famille ont tenté de résister en se cachant dans leur maison de la capitale, Khartoum, alors que les bruits des explosions, des fusillades et le rugissement des avions de combat faisaient écho. à travers la ville de 6 millions d’habitants.

Ils vivaient juste à côté de l’une des lignes de front les plus féroces, près du quartier général de l’armée dans le centre de Khartoum, où l’armée et un paramilitaire rival, les Forces de soutien rapide, se battaient pour le contrôle. Trois jours après le début du conflit, un obus a frappé leur maison à deux étages, en réduisant une grande partie en décombres.

Heureusement, Sayyed, sa femme et ses trois enfants ont survécu et ont immédiatement fui la ville déchirée par la guerre. Le problème était que leurs passeports étaient enterrés sous les décombres de leur maison.

Maintenant, ils font partie des dizaines de milliers de personnes sans documents de voyage bloquées à la frontière avec l’Égypte, incapables de passer chez le voisin du nord du Soudan.

« Nous nous sommes échappés de justesse », a déclaré Sayyed, 38 ans, lors d’un récent entretien téléphonique depuis Wadi Halfa, la ville soudanaise la plus proche de la frontière. Il a dit qu’il était stupéfait que les autorités égyptiennes ne laissent pas entrer sa famille. « Je pensais que nous serions autorisés à entrer en tant que réfugiés », a-t-il dit.

Deux mois plus tard, les affrontements continuent de faire rage entre les deux forces rivales à Khartoum et autour du Soudan, avec des centaines de morts et aucun signe d’arrêt après l’échec des pourparlers sur une résolution. Les gens continuent de fuir leur foyer en masse : cette semaine, le nombre total de personnes déplacées depuis le début des combats le 15 avril est passé à environ 2,2 millions, contre 1,9 million une semaine plus tôt, selon les chiffres de l’ONU. Sur le total des déplacés, plus de 500 000 sont passés dans les pays voisins, tandis que les autres se sont réfugiés dans des régions plus calmes du Soudan, selon l’ONU

Plus de 120 000 Soudanais sans documents de voyage sont piégés à Wadi Halfa et dans les environs, selon un responsable soudanais des migrations, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias. Parmi eux se trouvent ceux qui n’ont jamais eu de passeport ou dont le passeport a expiré ou a été perdu lors de la ruée vers l’évasion.

Wadi Halfa, qui compte normalement quelques dizaines de milliers d’habitants, est également inondé d’immenses foules d’hommes, de femmes et d’enfants soudanais qui ont leur passeport mais doivent demander des visas au consulat égyptien de la ville pour traverser la frontière. L’obtention d’un visa peut prendre des jours, voire plus, laissant les familles se démener pour se loger et se nourrir, et nombre d’entre elles dorment dans la rue.

Les appels se multiplient pour que l’Égypte renonce aux conditions d’entrée. La Sudanese American Physician Association, une ONG basée aux États-Unis, a appelé le gouvernement égyptien à autoriser ceux qui fuient la guerre à demander l’asile aux frontières.

Au lieu de cela, le gouvernement égyptien a renforcé la semaine dernière les conditions d’entrée. Auparavant, seuls les hommes soudanais âgés de 16 à 45 ans avaient besoin d’un visa pour entrer en Égypte. Mais le 10 juin, de nouvelles règles obligent tous les Soudanais à obtenir des visas électroniques. Ahmed Abu Zaid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a déclaré que les mesures visent à lutter contre la falsification de visas par des groupes du côté soudanais de la frontière.

Sayyed a décrit la décision du 10 juin comme un « coup de poignard dans le dos » à tous ceux qui sont piégés à la frontière. Il était l’un des 14 Soudanais qui ont fui Khartoum sans passeport et a parlé à l’Associated Press. Tous ont dit qu’ils pensaient que l’Égypte assouplirait les conditions d’entrée pour les Soudanais en fuite.

« Nous sommes obligés de laisser de côté les maisons », a déclaré Sayyed. « C’est une guerre. »

Les passeports des autres ont été piégés dans des ambassades étrangères parce qu’ils demandaient des visas avant que les combats n’éclatent. Les ambassades à Khartoum ont presque toutes été évacuées, auquel cas les procédures exigent souvent que ces passeports soient détruits afin qu’ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Le département d’État américain a déclaré dans un communiqué qu’il avait détruit les passeports laissés là-bas « plutôt que de les laisser derrière eux non sécurisés ».

« Nous reconnaissons que le manque de documents de voyage est un fardeau pour ceux qui cherchent à quitter le Soudan », a-t-il déclaré. « Nous avons et continuerons à poursuivre les efforts diplomatiques avec les pays partenaires pour identifier une solution. »

Sayyed et sa famille sont arrivés à Wadi Halfa après un voyage de deux jours depuis Khartoum. Il s’est réfugié dans une école avec plus de 50 autres familles, toutes dépendantes de l’aide humanitaire des organisations caritatives et de la communauté locale pour survivre, a-t-il déclaré.

Chaque jour au cours des cinq dernières semaines, Sayyed s’est rendu dans les bureaux des autorités soudanaises de l’immigration et du consulat égyptien à Wadi Halfa, un rituel que beaucoup d’autres ont également suivi dans l’espoir d’obtenir des documents de voyage ou des visas.

Mais Sayyed a peu de chance, à moins que l’Egypte n’ouvre la frontière. Les nouveaux passeports soudanais sont généralement délivrés par le bureau principal de l’immigration à Khartoum, qui a cessé de fonctionner depuis le début de la guerre. La succursale de Wadi Halfa n’a pas accès aux dossiers informatiques, elle ne peut donc que renouveler manuellement les passeports expirés, et non en délivrer de nouveaux ou remplacer ceux perdus, a déclaré le responsable de la migration.

Al-Samaul Hussein Mansour, un ressortissant soudanais-britannique, a laissé ses documents de voyage chez lui au milieu de sa fuite chaotique des combats à Khartoum, selon son jeune frère, Ibn Sina Mansour.

Al-Samaul, un pédiatre devenu politicien de 63 ans, ne s’est pas rendu à l’ambassade britannique à Khartoum pour être évacué avec d’autres citoyens britanniques. Il pensait que les affrontements cesseraient « dans quelques jours », a déclaré Ibn Sina.

Il s’est d’abord rendu dans la région occidentale du Darfour, où il est resté chez un parent pendant environ une semaine. Mais alors que les combats se poursuivaient, il se dirigea vers la frontière égyptienne. Incapable de trouver un logement à Wadi Halfa, il se rendit dans la ville voisine de Shandi.

Il était trop dangereux de retourner à Khartoum et de récupérer ses documents, avec des combats de rue continus et des bombes et des balles perdues frappant des maisons, a déclaré Ibn Sina, qui est également citoyen britannique.

« Retourner à Khartoum signifie la mort pour Samaul », a-t-il déclaré lors d’une récente interview à Assouan, la ville égyptienne la plus proche de la frontière avec le Soudan. Ibn Sina, un ingénieur aéronautique à la retraite, est venu à Assouan depuis Londres pour se rapprocher de son frère aîné.

Parmi les personnes piégées figuraient également trois frères de la ville voisine de Khartoum, Omdurman, qui ont perdu leur passeport ou n’en ont jamais eu. Les trois – âgés de 26, 21 et 18 ans – ont été séparés de leurs parents et de leurs cinq sœurs, qui ont tous pu entrer en Égypte début mai.

« Cette guerre a déplacé et séparé de nombreuses familles comme nous », a déclaré leur père, Salah al-Din al-Nour. « Nous n’avons rien à voir avec leur lutte pour le pouvoir. Ils ont détruit le Soudan et le peuple soudanais.

_________________

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Lee, a contribué depuis Washington.

Par Samy Magdy, Associated Press