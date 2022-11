Des milliers de soldats travaillent plus de 70 heures par semaine, suscitant des craintes sur le « moral »

Les TROUPES sont en lambeaux alors que le nombre d’heures de travail excessives a grimpé en flèche, selon les travaillistes.

Cinq pour cent des soldats de l’armée ont travaillé plus de 70 heures par semaine l’année dernière, contre 2 % en 2020.

Les soldats de l’armée britannique travaillent plus de 70 heures par semaine dans certains cas Crédit : Alamy

Cela signifie que malgré la volonté du ministère de la Défense que les forces travaillent une journée normale de 8h30 à 17h, environ 4 000 ont travaillé au-delà.

Et pas moins de 21% des membres du personnel de la Marine ont déclaré travailler plus de 70 heures par semaine, contre 14% l’année dernière.

Les chiffres extrapolés d’une enquête sur les forces signifient qu’environ 6 249 marins étaient en service bien au-delà de ce qui était prévu.

Les travaillistes préviennent que les heures exténuantes sapent le moral des troupes et soulignent la satisfaction que les forces chutent à 52%.

Le ministre des Forces armées fantômes, Luke Pollard, a déclaré au Sun: «Nos forces sont entraînées pour se battre et gagner, mais des heures excessives nuisent au moral et peuvent avoir un impact sur le recrutement et la rétention.

“Les ministres devraient examiner attentivement l’impact de leurs échecs sur les conditions de travail de ceux qui servent notre pays.”

Le ministère de la Défense affirme que les troupes bénéficient d’avantages généreux comme des congés prolongés et des primes pour de longues heures de travail.

Un porte-parole a déclaré: “Alors que les militaires travaillent incroyablement dur pendant de courtes périodes pendant leur déploiement, ils sont rémunérés par des congés annuels très généreux et des niveaux de rémunération plus élevés pour refléter les circonstances uniques et les schémas de travail nécessaires pour assurer la sécurité de la nation.”