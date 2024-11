Des milliers de soldats et de volontaires se joignent aux efforts de nettoyage après que les inondations en Espagne ont tué plus de 200 personnes

Un centre artistique et scientifique qui accueille habituellement des représentations d’opéra a été transformé samedi en centre névralgique d’une opération de nettoyage massive après les inondations catastrophiques de cette semaine dans l’est de l’Espagne qui ont coûté la vie à au moins 207 personnes.

Des bénévoles se sont rendus à la Cité des Arts et des Sciences de Valence pour le premier nettoyage coordonné organisé par les autorités régionales.

Vendredi, l’arrivée spontanée et massive de volontaires a compliqué l’accès des secouristes professionnels à certaines zones, ce qui a incité les autorités à élaborer un plan sur la manière et le lieu de leur déploiement.

Carlos Mazon, président régional valencien, a posté vendredi sur X : « Demain, samedi, à 7 heures du matin, avec la Plateforme des Volontaires, nous lancerons le centre de volontariat pour mieux organiser, (et) transporter l’aide de ceux qui sont avec l’aide de la Cité des Arts et des Sciences de Valence. »

Les bénévoles se rassemblent samedi au centre culturel de la Cité des Arts et des Sciences de Valence avant de partir effectuer du travail bénévole dans les zones dévastées par les inondations de la région de Valence, dans l’est de l’Espagne. (José Jordan/AFP/Getty Images)

L’Espagne va également envoyer 5 000 soldats et 5 000 policiers supplémentaires dans la région de Valence, a annoncé samedi le Premier ministre Pedro Sanchez, au milieu de critiques croissantes sur la réponse du gouvernement aux inondations.

Quelque 2 000 soldats ont déjà été déployés pour rechercher des dizaines de personnes toujours portées disparues et venir en aide aux survivants de la tempête, qui a déclenché une nouvelle alerte météo dans les îles Baléares, en Catalogne et à Valence, où les pluies devraient continuer pendant le week-end.

Dans certaines des zones les plus touchées, les gens ont eu recours au pillage parce qu’ils n’avaient ni nourriture ni eau. La police a annoncé vendredi avoir arrêté 27 personnes pour avoir cambriolé des magasins et des bureaux dans la région de Valence.

Les pompiers portugais et les membres de la protection civile recherchent samedi des victimes dans les débris le long d’une rivière, à la suite d’inondations dévastatrices dans la ville espagnole de Paiporta, dans la région de Valence. (José Jordan/AFP/Getty Images)

Plus de 90 pour cent des foyers de Valence ont retrouvé le courant vendredi, a indiqué la compagnie d’électricité Iberdrola, même si des milliers de personnes manquent toujours d’électricité dans les zones coupées que les sauveteurs ont eu du mal à atteindre.

Les autorités ont déclaré que le nombre de morts allait probablement continuer à augmenter. Il s’agit déjà de la pire catastrophe liée aux inondations que l’Espagne ait connue depuis plus de cinq décennies et la plus meurtrière à avoir frappé l’Europe depuis les années 1970.

REGARDER | « Nous avons besoin de beaucoup plus d’aide », déclare une femme de Paiporta: « Nous avons besoin de beaucoup plus d’aide » : une ville espagnole tente de se dégager après des inondations meurtrières Les gens ont rempli les rues du village de Paiporta vendredi pour tenter de nettoyer la boue et les débris laissés par les inondations puissantes et meurtrières dans la région de Valence en Espagne.

Marc Brimble, qui vit à Catarroja, a déclaré que les habitants de la ville durement touchée estiment qu’il s’agit de la pire inondation qu’ils aient jamais vue.

Dans une entrevue mercredi avec Nil Köksal, animateur de l’émission CBC Comme ça arrivea-t-il déclaré, les inondations soudaines faisaient suite à environ un an de sécheresse dans une grande partie du pays.

« Les rivières étaient si sèches et si pleines de débris, de morceaux d’arbres et de plantes séchées que lorsque les pluies arrivaient, elles emportaient tout », a-t-il déclaré, ajoutant que les habitants de Catarroja avaient du mal à trouver de l’eau potable à cause des réserves au sol. niveau ont été détruits.

Cet événement météorologique extrême est survenu après que l’Espagne ait été confrontée à des sécheresses prolongées en 2022 et 2023. Les experts affirment que les cycles de sécheresse et d’inondations s’accentuent avec le changement climatique.

ÉCOUTER | Un homme de Catarroja décrit les difficultés: Comme ça arrive7h05Un résident espagnol affirme que les inondations meurtrières ont transformé sa ville en un « film catastrophe » Au moins 95 personnes ont été tuées en Espagne à la suite d’inondations dévastatrices. Marc Brimble vit dans la ville durement touchée de Catarroja. Dans une interview avec Nil Köksal, présentateur de As It Happens, il décrit les habitants coincés dans leurs maisons, les voitures empilées les unes sur les autres et l’eau à deux mètres de haut.

À Chiva et dans d’autres quartiers de Valence – Paiporta, Masanasa, Barrio de la Torre, Alfafar – de grandes quantités de boue ont coulé dans les maisons et se sont glissées dans les voitures, brisant certains véhicules et en soulevant et en déplaçant facilement d’autres.

La tempête de cette semaine a déversé plus de pluie sur Chiva en huit heures que la ville n’en avait reçu au cours des 20 mois précédents. Le déluge a provoqué une inondation qui a renversé deux des quatre ponts de la ville et rendu le troisième dangereux à traverser.

Les rivières d’eau ont également détruit des milliers d’hectares de vergers de citronniers et d’orangers, principaux produits d’exportation de l’Espagne.

Des bénévoles nettoient vendredi un quartier boueux à Paiporta, en Espagne. (Eva Manez/Reuters)

Les eaux ont maintenant reculé et les plongeurs de la Garde civile sont partis, mais la police continue de fouiller la gorge, détruit des maisons et des garages souterrains, craignant que la boue ne cache d’autres corps.

« Des maisons entières ont disparu. Nous ne savons pas s’il y avait des gens à l’intérieur ou non », a déclaré le maire d’Amparo Fort à la radio RNE.

Les tempêtes se sont concentrées sur les bassins des rivières Magro et Turia et, dans le lit de la rivière Poyo, ont produit des murs d’eau qui ont débordé les berges, prenant par surprise les gens qui poursuivaient leur vie quotidienne, dont beaucoup rentraient du travail mardi soir.

Le gouvernement régional de Valence a été critiqué pour n’avoir envoyé des alertes d’inondation sur les téléphones portables que mardi à 20 heures, alors que les inondations avaient déjà commencé par endroits et bien après que l’agence météorologique nationale ait émis une alerte rouge indiquant de fortes pluies.