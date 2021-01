IDLIB, Syrie (AP) – Pour ceux qui ont fui la guerre pour s’abriter dans le dernier bastion tenu par les rebelles en Syrie, la souffrance n’a pas de fin.

Une tempête de pluie qui frappe le nord-ouest du pays ces jours-ci répand plus de misère, après que la pluie et les inondations il y a moins de deux semaines ont tué un enfant et détruit des centaines de tentes, laissant à nouveau des dizaines de milliers de Syriens déplacés à l’intérieur du pays.

Les conditions météorologiques difficiles s’ajoutent à une situation humanitaire déjà désastreuse avec la propagation du coronavirus et une crise économique qui s’aggrave.

Les groupes humanitaires internationaux ont averti que la réduction de l’accès humanitaire à cette partie de la Syrie entraverait la réponse aux effets de la tempête dans une région qui souffre déjà d’une pénurie d’aide humanitaire.

«La réalité est que les habitants de cette région sont confrontés à une situation catastrophique», a déclaré Mark Cutts, le coordinateur humanitaire régional adjoint de l’ONU pour la Syrie. «Les gens dans ces camps sont désespérés, et les humanitaires sont submergés par une crise qui, selon les Nations Unies, allait se produire.»

Le communiqué de Cutts jeudi a déclaré qu’au moins 121 000 personnes dans 304 sites de la région ont été gravement touchées par des pluies torrentielles et des vents violents qui ont endommagé ou détruit au moins 21 700 tentes. Il a déclaré qu’un enfant avait été tué et trois autres personnes blessées.

L’année dernière, la province d’Idlib contrôlée par les rebelles et l’ouest d’Alep ont été témoins d’une offensive écrasante du gouvernement soutenue par la Russie qui a déplacé des centaines de milliers de personnes et endommagé des dizaines de cliniques et d’hôpitaux. Plus de 3 millions de personnes, dont beaucoup sont déjà déplacées par le conflit syrien depuis près de 10 ans, vivent dans la région.

Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans certaines des colonies de tentes, emportant de nombreux biens de la population, y compris la nourriture, à un moment où la monnaie locale a brièvement atteint un creux record de 3600 livres syriennes pour un dollar sur le marché noir cette semaine, éradiquer une grande partie du pouvoir d’achat des citoyens.

La région a également enregistré plus de 20000 cas de coronavirus et 382 décès dans un contexte de grave pénurie de matériel médical.

Le conflit syrien, qui a débuté en mars 2011, a fait un demi-million de morts et la moitié de la population d’avant-guerre du pays, qui est de 23 millions de personnes déplacées, dont plus de 5 millions vivent en tant que réfugiés à l’extérieur du pays.

Les résidents et les groupes humanitaires se sont plaints que la lente arrivée de l’aide dans la région presque assiégée est le résultat de la décision prise en juillet dernier par le Conseil de sécurité de l’ONU de limiter pendant un an les livraisons d’aide humanitaire au nord-ouest de la Syrie à un seul point de passage depuis la Turquie.

Lorsque la première forte tempête a frappé la région il y a 10 jours, Abed al-Yassin était assis avec sa femme, ses trois fils et une fille lorsque leur tente s’est effondrée et que la boue s’est inondée, les forçant à courir vers la tente plus solide de ses voisins. Le lendemain matin, il a commencé à construire une autre tente à proximité, en s’assurant de l’entourer de sable de tous les côtés pour empêcher l’eau de couler.

«Les conditions sont misérables ici», a déclaré al-Yassin, parlant au téléphone alors qu’un vent fort hurlait en arrière-plan. Heureusement, il y a quelques jours, ils ont reçu des paquets de pâtes qu’ils mangent avec des légumes pour le moment.

Un autre habitant d’Idlib, Ali Ibrahim et sa famille de cinq personnes, ont dû passer une nuit sous la pluie après que leur tente «s’est effondrée sur nos têtes». Ils l’ont remis en place et maintenant ils restent à l’intérieur pendant la dernière tempête.

Ibrahim a déclaré que son principal problème en hiver n’est pas la pluie mais leur chauffage au bois, ce qui fait tousser continuellement son fils de six ans, Ahmad, qui a un problème cardiaque.

« Nous n’avons pas d’autre choix que de l’allumer, sinon nous gelerons », a déclaré l’homme de 34 ans sans emploi. La guerre a déplacé sa famille du village d’Abad, dans la province voisine d’Alep, au nord.

Le groupe de coordination de la réponse syrienne de secours, actif dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré que la tempête qui a commencé jeudi frappe les mêmes zones qui ont été frappées au début du mois. Il a appelé à l’aide internationale pour améliorer les infrastructures dans les colonies de tentes afin de limiter les dégâts à l’avenir.

Le groupe humanitaire international CARE a déclaré que la tempête avait transformé les camps en lacs dans quelque 87 sites pour les personnes déplacées, causant la perte des seuls biens que les gens avaient après des années de conflit.

CARE a commencé à distribuer des bâches en plastique, des couvertures, des matelas, des tapis de sol, des ustensiles de cuisine et des colis pour bébés à plus de 3 300 familles syriennes déplacées dans 56 camps.

___

Mroue a rapporté de Beyrouth.