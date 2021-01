La police s’emploie à appréhender les manifestants lors d’une manifestation à Moscou en faveur du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny. | Oleg Nikishin / Getty Images

Navalny a été récemment arrêté à son arrivée en Russie en provenance d’Allemagne.

Des manifestations massives ont eu lieu dans toute la Russie samedi pour soutenir Alexei Navalny, un chef de l’opposition russe et critique virulent du président Vladimir Poutine. Navalny a été arrêté dimanche dernier après son retour d’Allemagne à Moscou, où il a été soigné pour un empoisonnement prétendument lié au Kremlin cinq mois plus tôt.

Selon Reuters, environ 40000 personnes ont pris part aux manifestations de Moscou, bien que la police ait qualifié ce chiffre incorrect, estimant la foule à 4000. Plusieurs milliers d’autres ont participé dans des villes à travers le pays, de Yakoutsk dans le nord-est à Saint-Pétersbourg dans l’ouest, et environ 3 000 manifestants ont été arrêtés en tout.

Les gens se répandent maintenant dans le centre-ville, poussés hors de Pushkinskaya, le site principal du rassemblement. pic.twitter.com/I3dgZ4f4wV – Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 23 janvier 2021

Les manifestants ont été accueillis par une forte présence policière – et les représentants du gouvernement avaient exhorté les citoyens à rester chez eux, arguant que les rassemblements n’avaient pas l’autorisation appropriée.

«Citoyens respectés, l’événement actuel est illégal», aurait annoncé la police lors de la manifestation à Moscou. «Nous faisons tout pour assurer votre sécurité.»

Peu de manifestants ont tenu compte de ces avertissements et le nombre de personnes arrêtées lors de manifestations à Moscou, Saint-Pétersbourg et environ 70 autres villes est passé à au moins 3000, selon les rapports du groupe de surveillance des droits humains OVD-Info. Cela comprend environ 1 100 personnes rien qu’à Moscou, samedi à 23h30, heure de Moscou.

L’épouse de Navalny, Yulia Navalnaya, faisait partie des personnes arrêtées lors des manifestations de ce week-end. Des chefs des bureaux régionaux de son parti ont également été arrêtés avant les manifestations, ainsi que des membres de l’équipe de Navalny, dont son attachée de presse, Kira Yarmysh.

L’arrestation de Navalny – et les détentions de son équipe – ont galvanisé un énorme mouvement de masse. L’ampleur des manifestations à Moscou rappelle l’été 2019, où au moins 60000 personnes ont manifesté dans cette ville pour exiger des élections équitables. (Navalny a également été arrêté avant ce mouvement.)

Alors que de nombreux manifestants étaient des partisans de Navalny, d’autres ont déclaré qu’ils étaient plus sortis parce qu’ils voulaient voir une fin radicale du régime autoritaire de Poutine.

« Je n’ai jamais été un grand partisan de Navalny, et pourtant je comprends parfaitement que c’est une situation très grave », a déclaré Vitaliy Blazhevich – qui, à 57 ans, était l’un des participants les plus expérimentés de la manifestation – au New York Times.

«À moins que nous continuions à sortir [to protest], le problème dans ce pays ne disparaîtra jamais », a déclaré Natalya Krainova, une ancienne enseignante, au Guardian. «Et ce problème, c’est Poutine.»

Quelle que soit leur motivation, dans de nombreux endroits, les manifestants ont été accueillis par des forces de police rapides et agressives.

Une vidéo de Moscou, par exemple, montre des policiers en tenue anti-émeute battant des manifestants avec des matraques. Des dizaines de manifestants dans cette ville ont été arrêtés à l’extérieur du centre de détention de Matrosskaya Tishina, où Navalny est détenu.

Au moins 1090 ont été arrêtés lors de manifestations autour de la Russie contre @navalnyl’emprisonnement pic.twitter.com/sRp2BtOl3v – Alec Luhn (@ASLuhn) 23 janvier 2021

À la tombée de la nuit, la police a déclenché des grenades fumigènes sur le centre-ville de Moscou et les manifestants ont répondu avec des boules de neige, selon le journaliste Alec Luhn.

«Fascistes! Boules de neige vs matraques à Moscou pic.twitter.com/RNp4AOg3eM – Alec Luhn (@ASLuhn) 23 janvier 2021

Les manifestations ont également frappé par leur énorme diversité géographique. Sur Twitter, la journaliste de l’Atlantique Anne Applebaum a rassemblé des scènes de grandes manifestations – composées en grande partie de jeunes, dont beaucoup brandissant des drapeaux russes – dans les villes d’Irkoutsk, Novosirbirsk, Vladivostok, Tomsk et Yakutsk.

Irkoutsk est sorti pour Navalny. L’une des nombreuses scènes de ce type à travers la Russie aujourd’hui https://t.co/3OHzHJnDqf – Anne Applebaum (@anneapplebaum) 23 janvier 2021

Iakoutsk se trouve à l’est de la Sibérie, tandis que Vladivostok jouxte la mer du Japon. Lors d’un hiver sibérien, ces manifestants ont également bravé des températures brutalement froides, avec des températures approchant les -60 ° F à certains endroits.

Alors que les affrontements se poursuivent à Moscou, des images plus ridicules de la petite manifestation pro-Navalny à Iakoutsk plus tôt, où c’était -48 pic.twitter.com/Ne4TvYl51g – Shaun Walker (@ shaunwalker7) 23 janvier 2021

Le fait que les manifestations aient été si répandues et qu’elles aient impliqué des Russes de tous âges est révélateur de l’attrait de Navalny et de sa capacité à mobiliser des partisans – en particulier des jeunes – selon le Washington Post.

Ces dernières années, Poutine a pris des mesures pour réprimer plus agressivement la dissidence, avec de nouvelles lois rendant plus difficile l’organisation de manifestations. Les Russes qui ont manifesté samedi risquent la prison ainsi que d’autres conséquences.

Artyom, un étudiant qui a protesté, a déclaré au Guardian que lui et ses camarades de classe avaient été menacés de graves conséquences académiques, ce qui, selon lui, signifiait l’expulsion, s’ils participaient.

Poutine semble devoir rester au pouvoir, malgré l’opposition publique vue samedi. Un changement récent de la constitution russe permettrait à Poutine de conserver le pouvoir pendant 15 ans supplémentaires.

Navalny est le chef du mouvement d’opposition russe



En août, Navalny est tombé malade dans un aéroport sibérien avant de prendre un vol pour Moscou. Son équipe, inquiète qu’il ne reçoive pas de soins appropriés en Russie, s’est associée à un groupe humanitaire qui l’a transporté en Allemagne pour y être soigné. Là, les médecins ont retracé la cause de sa maladie, qui s’est avérée être le novichok, un agent neurotoxique mortel que le gouvernement russe est connu pour utiliser.

Comme l’a écrit Alex Ward de Vox, Navalny a toujours promis de revenir en Russie, même s’il continuait à critiquer Poutine depuis l’Allemagne – y compris en accusant directement le Kremlin d’avoir tenté de le tuer dans des vidéos YouTube vues plus de 40 millions de fois.

Lorsque Navalny est arrivé à l’aéroport de Berlin le 17 janvier pour son voyage de retour chez lui, il a déclaré qu’il n’avait pas peur, même si les autorités russes avaient menacé de l’arrêter à son retour. Des centaines de partisans ont violé les lois anti-protestations pour accueillir son avion à l’aéroport de Vnukovo à Moscou. Au lieu de cela, l’avion a été détourné vers l’aéroport de Sheremetyevo, après quoi Navalny a été arrêté au contrôle des passeports.

L’accusation officielle à laquelle il fait face est de ne pas se présenter à une audience de libération conditionnelle, liée à une affaire de détournement de fonds en 2014. Navalny a affirmé que ces accusations étaient politiquement motivées. Néanmoins, si les accusations demeurent, il risque des années de prison.

Sa dernière arrestation fait suite à des années de tentatives du Kremlin pour étouffer son opposition et pour dissuader Navalny de rentrer chez lui, notamment en le plaçant sur sa liste fédérale des personnes recherchées, et en affirmant qu’il a évité les inspecteurs à l’étranger, comme l’a écrit Ward:

Ce genre de chose n’est pas nouveau pour Navalny. Comme mentionné, il a déjà été arrêté – et même empoisonné auparavant – il est donc possible qu’il soit finalement relâché et revienne à la tête du mouvement anti-Poutine en Russie. Parfois, le Kremlin veut simplement rappeler à Navalny qui est en charge et ralentir son travail, d’une manière qui tente de maintenir l’illusion de la démocratie russe. Mais il est également possible que Poutine l’ait eu, d’autant plus qu’il cherche à rester au pouvoir à vie. Supprimer son principal ennemi politique faciliterait sûrement un tel stratagème, bien qu’il puisse inviter la condamnation d’autres pays, y compris les États-Unis nouvellement dirigés par le président élu Joe Biden.

Navalny a reçu le soutien de responsables américains. Quelques heures après la détention de Navalny, nouveau conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a tweeté une déclaration condamnant la détention du critique de Poutine. « Monsieur. Navalny devrait être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables », a-t-il écrit.

Et Rebecca Ross, porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Moscou, a tweeté samedi que «les États-Unis soutiennent le droit de tous les peuples de manifester pacifiquement, la liberté d’expression. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. »

Nous regardons les informations faisant état de manifestations dans 38 villes russes, d’arrestations de plus de 350 manifestants pacifiques et de journalistes. Les États-Unis soutiennent le droit de tous les peuples de manifester pacifiquement, la liberté d’expression. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. – Rebecca Ross (@USEmbRuPress) 23 janvier 2021

On ne sait cependant pas dans quelle mesure une réponse américaine sera efficace. Les relations entre Washington et Moscou – déjà fraîches – se sont encore détériorées depuis qu’un piratage d’agences fédérales américaines a été lié à la Russie fin 2020. De plus, les opérations ont été fermées dans les deux derniers consulats américains restants – un à Vladivostok et un à Ekaterinbourg – quittant le L’ambassade américaine à Moscou est le seul avant-poste américain dans tout le pays.