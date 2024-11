Des milliers de routeurs TP-Link piratés utilisés lors d’attaques de piratage de compte qui durent depuis des années

Les pirates informatiques travaillant pour le compte du gouvernement chinois utilisent un botnet de milliers de routeurs, caméras et autres appareils connectés à Internet pour effectuer des attaques par pulvérisation de mots de passe très évasives contre les utilisateurs du service cloud Azure de Microsoft, a averti jeudi la société.

Le réseau malveillant, composé presque entièrement de routeurs TP-Link, a été documenté pour la première fois en octobre 2023 par un chercheur qui l’a nommé Botnet-7777. L’ensemble géographiquement dispersé de plus de 16 000 appareils compromis à son apogée doit son nom au fait qu’il expose ses logiciels malveillants sur le port 7777.

Compromission de compte à grande échelle

En juillet et à nouveau en août de cette année, des chercheurs en sécurité de Serbie et L’équipe Cymru a signalé que le botnet était toujours opérationnel. Les trois rapports indiquent que le Botnet-7777 était utilisé pour effectuer habilement une pulvérisation de mots de passe, une forme d’attaque qui envoie un grand nombre de tentatives de connexion à partir de nombreuses adresses IP différentes. Étant donné que chaque appareil individuel limite les tentatives de connexion, la campagne de piratage de compte soigneusement coordonnée est difficile à détecter par le service ciblé.

Jeudi, Microsoft signalé que CovertNetwork-1658 – le nom utilisé par Microsoft pour suivre le botnet – est utilisé par plusieurs acteurs chinois de la menace dans le but de compromettre les comptes Azure ciblés. La société a déclaré que les attaques étaient « très évasives » parce que le botnet, désormais estimé à environ 8 000 personnes en moyenne, s’efforce de dissimuler l’activité malveillante.

« Tout acteur malveillant utilisant l’infrastructure CovertNetwork-1658 pourrait mener des campagnes de pulvérisation de mots de passe à plus grande échelle et augmenter considérablement la probabilité de compromission réussie des informations d’identification et d’accès initial à plusieurs organisations dans un court laps de temps », ont écrit les responsables de Microsoft. « Cette ampleur, combinée à la rotation opérationnelle rapide des informations d’identification compromises entre CovertNetwork-1658 et les acteurs de la menace chinoise, permet le potentiel de compromission de comptes dans plusieurs secteurs et régions géographiques.

Certaines des caractéristiques qui rendent la détection difficile sont :