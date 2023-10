Des milliers de roquettes ont été tirées sur Israël alors qu’une vidéo montre des combattants palestiniens traversant la frontière en parapente | Nouvelles du monde

Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël lors d’une attaque surprise du groupe militant du Hamas samedi matin.

De larges panaches de fumée noire pouvaient être vus s’élever de plusieurs villes israéliennes.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des voitures en feu et certains bâtiments endommagés, et les services d’ambulance israéliens ont signalé qu’une personne avait été tuée et au moins 15 blessées.

Des images de téléphones portables montrent également des combattants du Hamas tentant d’atteindre Israël par la mer à l’aide de petits bateaux, et dans un développement très inhabituel, un certain nombre de combattants palestiniens semblent avoir traversé la frontière en utilisant des parapentes, atteignant la ville de Sderot où des échanges de coups de feu ont été entendus.

Les images des caméras de sécurité les montrent entrant dans la ville à bord de camionnettes et de motos.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans le sud et le centre d’Israël, et des explosions ont eu lieu dans les villes de Tel Aviv, Ashkelon, Yavné et Kfar Aviv.

L’agence de secours israélienne Magen David Adom a déclaré qu’une femme de 70 ans avait été grièvement blessée lorsqu’une roquette a touché un bâtiment dans le sud d’Israël.

Ailleurs, un homme de 20 ans a été légèrement blessé par des éclats de roquette, selon le communiqué.

En réponse, l’armée israélienne affirme frapper des cibles dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré qu’« un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien », et les habitants le long de la zone frontalière ont reçu l’ordre de rester chez eux.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant se rendrait à Tel Aviv pour une mise à jour urgente et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion d’urgence de son cabinet de sécurité.

L’armée israélienne a prévenu que « le groupe terroriste du Hamas paiera un très lourd tribut ».

Le Hamas a déclaré que l’opération venait tout juste de commencer et qu’il s’agissait d’une réponse aux violences israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza et autour de l’enceinte de la mosquée Al Aqsa à Jérusalem.

Le groupe militant a appelé les groupes armés du Liban à se joindre aux combats.

Mohammad Deif, un haut commandant militaire du Hamas, a déclaré à la radio du Hamas que 5 000 roquettes avaient été lancées.

« C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a-t-il déclaré.

Cette actualité de dernière minute est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu.

Veuillez actualiser la page pour la version complète.

