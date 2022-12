Des milliers de rendez-vous au NHS annulés alors que les pourparlers échouent à éviter la grève des infirmières

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des milliers d’opérations et de rendez-vous du NHS sont annulés en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, après que les pourparlers de la dernière chance n’ont pas réussi à éviter la première grève des infirmières en une génération.

Jusqu’à 100 000 membres du Royal College of Nursing (RCN) devraient sortir jeudi, avec seulement une couverture «vie et membre» disponible et une intervention chirurgicale limitée aux patients atteints de cancer et aux urgences.

Les ministres ont déclaré qu’ils « tendaient chaque nerf » pour atténuer l’impact de l’action revendicative sur le public, mais les travaillistes ont accusé le gouvernement de « gâcher une bagarre » avec les syndicats, après que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ait refusé de discuter des salaires lors des pourparlers avec le directeur général de la RCN. Pat Cullen.

Avant la réunion, Mme Cullen a précisé que la MRC était prête à annuler un arrêt prévu pour le 21 décembre si les ministres étaient disposés à négocier sur sa demande d’une augmentation de salaire de 5 % au-dessus de l’inflation.

Mais émergeant après une heure de discussions, Mme Cullen a déclaré: «Je devais sortir de cette réunion avec quelque chose de sérieux pour montrer aux infirmières pourquoi elles ne devraient pas faire grève cette semaine. Malheureusement, ils ne reçoivent pas un centime de plus. J’ai exprimé ma profonde déception face à la belligérance – ils ont fermé leurs livres et sont partis.

Un chef de confiance du NHS a déclaré L’indépendant que des cliniques et des opérations moins urgentes prévues jeudi ont déjà été reportées, mais que d’autres pourraient être annulées dans la journée.

“Il y a un risque d’annulations le jour même, car nous avons essayé de réserver autant de travaux sur le cancer que possible jusqu’à la dernière minute”, a déclaré le responsable principal du NHS. “Ce que nous ne savons pas encore, c’est combien d’infirmières auront voulu enregistrer une manifestation mais ne voudront pas sortir en raison de préoccupations pour les patients.”

Sources principales du NHS parlant avec L’indépendant ont déclaré que les services seraient « fortement » affectés, car les négociations « cauchemar » avec les représentants locaux de la MRC laissent les hôpitaux dans l’ignorance des services qu’ils peuvent exécuter le jour même.

Une source senior du NHS a déclaré que le service devra probablement annuler 4 000 rendez-vous et 300 opérations pour maintenir un niveau de soins « sûr ». Les représentants de la RCN ont accepté de maintenir un niveau de dotation « de nuit », qui serait inférieur au niveau prévu les jours fériés.

Le chaos causé par les grèves est susceptible d’affecter les fiducies pendant un certain temps après le retour au travail des infirmières, car elles devront reporter des rendez-vous, L’indépendant a été dit.

L’action industrielle dans un éventail de secteurs menace d’arrêter une grande partie de la Grande-Bretagne au cours des prochains jours, les cheminots du RMT organisant une grève de deux jours mardi et mercredi, puis une autre vendredi et samedi.

Les examinateurs de conduite dans certaines parties du Royaume-Uni utilisent des outils pour le reste de la semaine, et les postiers commencent leur dernier arrêt de deux jours mercredi, tandis que des actions sont également prévues par des groupes comprenant des ambulanciers, des fonctionnaires et des agents des forces frontalières.

Les troupes se préparent à tenir les guichets des passeports dans les aéroports et à conduire des ambulances pour combler les lacunes. Mais Downing Street a reconnu que leur déploiement ne serait pas suffisant pour empêcher une perturbation “significative” des services, le personnel des forces armées ne pouvant faire fonctionner des ambulances que sur des trajets non urgents car ils n’ont pas l’autorisation de conduire dans des conditions de lumière bleue.

Le ministre de la Santé, Will Quince, a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement pourrait bloquer la réservation de taxis les jours où des grèves d’ambulances devaient avoir lieu, afin de transporter les patients souffrant de maladies moins graves à l’hôpital.

La pression sur les ministres s’est intensifiée lorsque les grèves prévues par le personnel ambulancier et les travailleurs du NHS en Écosse ont été annulées après que les membres de deux syndicats de la santé ont voté pour accepter une offre améliorée du gouvernement écossais. L’offre offrira des augmentations de salaire allant jusqu’à 2 751 £. Pour les travailleurs les moins bien payés, l’accord vaut 11,3 %, avec une augmentation moyenne de 7,5 %.

M. Barclay a insisté sur le fait qu’il ne bougerait pas de l’augmentation de 1 400 £ recommandée par l’organisme indépendant d’examen des salaires pour les travailleurs du NHS en dehors de l’Écosse. Cela équivaut à une moyenne de 4 ou 5 pour cent.

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Wes Streeting, a accusé M. Barclay de “gâcher un combat” et de refuser de s’engager avec les syndicats de la santé, insistant sur le fait que “quelques heures de discussions” sur les salaires pourraient encore éviter l’action de cette semaine.

“Le pouvoir d’arrêter ces grèves appartient entièrement au gouvernement et au secrétaire d’État”, a déclaré M. Streeting. «Ils veulent blâmer les infirmières, blâmer les ambulanciers paramédicaux, blâmer le personnel du NHS, pour les défis du Service national de santé qui sont la faute directe et la responsabilité de 12 ans de mauvaise gestion conservatrice. Franchement, je pense que c’est dégoûtant.

Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a exhorté les syndicats à se retirer de la grève pour “donner une pause aux familles” pendant la saison des fêtes.

M. Dowden a présidé une réunion du comité d’urgence Cobra du gouvernement, au cours de laquelle de hauts responsables militaires et de la santé ont informé les ministres des efforts déployés pour limiter l’impact des débrayages. Il a déclaré que les ministres « mettraient tout en œuvre » pour minimiser les risques pour le public, mais a admis : « Nous ne pouvons pas les éliminer ».

Plus tôt lundi, M. Barclay a déclaré que céder aux demandes de paiement enlèverait de l’argent aux efforts visant à éliminer l’arriéré de 7 millions de patients en attente de traitement.

“Je ne veux pas retirer de l’argent pour éliminer l’arriéré, ce que nous aurions à faire”, a-t-il déclaré à la BBC. “Nous devrions retirer de l’argent aux patients en attente d’opérations pour ensuite financer un salaire supplémentaire.”

Pendant ce temps, la menace de grèves de Network Rail affectant les travaux d’ingénierie prévus à Noël a été confirmée, les membres du RMT ayant voté à 63,6% pour rejeter l’offre salariale de l’entreprise.