Islamabad, Pakistan – Des milliers de réfugiés et migrants afghans au Pakistan se dirigent vers la frontière pour rentrer chez eux un jour avant l’expiration du délai imposé par le gouvernement pour quitter le pays.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre pakistanais de l’Intérieur par intérim, Sarfaraz Bugti, a fixé au 31 octobre la date limite pour le départ de tous les réfugiés et migrants « illégaux », invoquant des problèmes de sécurité.

Le gouvernement affirme que plus de quatre millions d’étrangers vivent au Pakistan, dont une grande majorité de ressortissants afghans qui ont cherché refuge au cours des quatre décennies qui ont suivi l’invasion soviétique de l’Afghanistan dans les années 1980.

Plus récemment, après que les talibans ont repris le pouvoir en 2021, les responsables pakistanais affirment qu’entre 600 000 et 800 000 Afghans ont émigré au Pakistan.

Le gouvernement pakistanais affirme que près de 1,7 million de ces Afghans sont sans papiers.

Les médias locaux ont rapporté mardi que près de 100 000 immigrants afghans étaient volontairement rentrés dans leur pays ce mois-ci depuis le poste frontière de Torkham, dans le Khyber Pakhtunkhwa, et celui de Chaman, dans les provinces du Baloutchistan.

Bugti a nié lundi que la campagne de rapatriement visait les Afghans. « La plupart des sans-papiers viennent d’Afghanistan, et l’impression que seuls les Afghans sont expulsés est fausse », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement met également en place des centres d’expulsion dans les quatre provinces pour détenir les étrangers jusqu’à leur renvoi. Des groupes de défense des droits humains et les Nations Unies ont critiqué la décision du Pakistan d’expulser les réfugiés.

L’ordre d’expulsion est intervenu au moment d’une recrudescence spectaculaire des attaques armées au Pakistan, que le gouvernement impute à des groupes et à des ressortissants basés en Afghanistan, allégations démenties par les talibans afghans.

« Il y a eu 24 attentats suicides depuis janvier de cette année et 14 d’entre eux ont été perpétrés par des ressortissants afghans », a déclaré Bugti le 3 octobre en annonçant le plan de rapatriement.

Le Pakistan a signalé plus de 300 attaques cette année, principalement dans les provinces du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa et du sud-ouest du Baloutchistan, frontalières de l’Afghanistan.





Adeela Akhtar, une réfugiée afghane à Rawalpindi, a déclaré à Al Jazeera qu’elle n’avait « aucune idée de ce qui se passerait demain ». [Wednesday] apportera »pour elle.

« Si la police vient à ma porte demain, je les supplierai, je les implorerai de me laisser rester. Je ne peux pas rentrer, mais je ne sais pas comment les convaincre autrement de me laisser rester ici », a déclaré la veuve de 47 ans et mère de deux enfants.

« Si la police vient à ma porte demain, je la supplierai, je l’implorerai de me laisser rester. Je ne peux pas rentrer, mais je ne sais pas comment les convaincre autrement de me laisser rester ici », dit-elle.

Akhtar, une ancienne enseignante de Kaboul, a déménagé au Pakistan il y a 18 mois après la prise du pouvoir par les talibans, craignant pour sa sécurité. Elle a déclaré qu’elle avait demandé le visa pakistanais et s’était rendue à plusieurs reprises au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour obtenir des documents afin de faciliter son séjour, mais qu’elle n’avait obtenu aucune aide.

« J’ai deux enfants qui vivent ici avec moi et je ne veux plus mettre leur vie en danger », a-t-elle déclaré.

Asad Khan, un avocat basé à Islamabad qui fournit une aide juridique aux réfugiés afghans, a critiqué la décision du gouvernement, affirmant qu’elle violait leurs droits fondamentaux.

« La constitution pakistanaise garantit la dignité de l’homme, et cela s’applique également aux réfugiés. Nous pouvons dire qu’en vertu de certaines lois internationales ratifiées par le Pakistan, renvoyer ces personnes est illégal », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Khan a déclaré que renvoyer les Afghans qui vivaient au Pakistan depuis de nombreuses années – voire des décennies – serait « profondément perturbateur » dans leur vie.

« Ils ont construit des maisons, des familles et des moyens de subsistance ici au Pakistan et leur retour en Afghanistan leur pose certainement des défis importants. La situation sécuritaire en Afghanistan reste incertaine, les opportunités économiques sont rares et l’accès aux services essentiels comme les soins de santé et l’éducation est limité », a-t-il déclaré.

« Par-dessus tout, le bilan psychologique du retour dans un pays déchiré par la guerre ne peut être sous-estimé. Il est impératif que toute politique de ce type prenne soigneusement en compte le bien-être et la sécurité de ces réfugiés et respecte les obligations internationales de protection des populations vulnérables.

Dans un communiqué publié mardi, Human Rights Watch a condamné la décision du Pakistan et a déclaré que le gouvernement recourait « aux menaces, aux abus et à la détention pour contraindre les demandeurs d’asile afghans sans statut légal à retourner en Afghanistan sous peine d’être expulsés ».

« La date limite annoncée par le Pakistan pour le retour des Afghans a conduit à des détentions, des passages à tabac et des extorsions, laissant des milliers d’Afghans dans la peur pour leur avenir », a déclaré Fereshta Abbasi, chercheur sur l’Afghanistan à HRW.

« La situation en Afghanistan reste dangereuse pour beaucoup de ceux qui ont fui, et leur expulsion les exposera à des risques de sécurité importants, notamment à des menaces pour leur vie et leur bien-être. »