Des milliers de produits de nettoyage peuvent contenir des substances nocives

Lorsque vous effectuez la corvée de nettoyage de votre maison, vous espérez que le résultat final sera un environnement plus sûr et plus sain pour vous et vos proches. Mais certains produits que vous utilisez peuvent mettre votre santé en danger.

« Beaucoup de gens supposent que lorsque vous achetez quelque chose en rayon ou s’il est en vente dans un magasin, il n’y a aucun risque ou qu’ils savent exactement ce qu’ils achètent », a déclaré Tasha Stoiber, scientifique principale à l’Environmental. Groupe de travail, une organisation à but non lucratif qui recherche et défend des produits plus sûrs. « Ce n’est tout simplement pas le cas. »

Sur le marché américain, l’EWG a constaté que plus de 2 000 produits de nettoyage peuvent contenir des substances liées à des problèmes de santé, notamment l’asthme, des brûlures chimiques et des risques de cancer.

Il peut être difficile de dire exactement ce qui est sécuritaire et ce qui ne l’est pas lors de vos achats en magasin. Cela est particulièrement vrai avec la prévalence du « greenwashing », ou lorsque les entreprises utilisent des tactiques dans l’étiquetage ou le marketing de leurs produits pour paraître plus naturelles et plus sûres pour l’environnement, a déclaré Jennie Romer, administratrice adjointe adjointe pour la prévention de la pollution à l’Agence américaine de protection de l’environnement.

« Les gens sont de plus en plus conscients de la façon dont ces choses peuvent avoir un effet sur notre santé », a déclaré Stoiber. « Aux États-Unis, la transparence est vraiment médiocre. »

Bien nettoyer votre maison est important pour la prévention des maladies, a déclaré Brian Sansoni, vice-président principal des communications, de la sensibilisation et des adhésions à l’American Cleaning Institute.

« L’utilisation appropriée des produits de nettoyage contribue chaque jour à la santé publique et à la qualité de vie dans les maisons, les bureaux, les écoles, les établissements de santé, les restaurants et dans nos communautés », a-t-il ajouté. « Tous ceux qui ont été confrontés à la pandémie de coronavirus ou à la saison du rhume et de la grippe peuvent certainement le reconnaître. »

Voici ce que les experts veulent que vous sachiez sur les produits de nettoyage et sur la manière de faire des choix plus sûrs.

Les produits chimiques contenus dans vos nettoyants

Les produits de nettoyage peuvent contenir des composés organiques volatils, ou COV, qui comprennent des centaines de produits chimiques différents, a déclaré le Dr Natalie Johnson, professeure agrégée de santé environnementale et au travail à la Texas A&M University School of Public Health.

Les composés organiques volatils sont des gaz qui peuvent être émis par des produits solides ou liquides, selon l’EPA. Ces produits chimiques peuvent causer des problèmes tels qu’une irritation des yeux, du nez et de la gorge et des dommages au foie, aux reins et au système nerveux central, a indiqué l’agence fédérale.

L’impact de ces produits chimiques dépend de la fréquence à laquelle vous y êtes exposé et de son degré ; et la concentration de COV est souvent beaucoup plus élevée à l’intérieur, a indiqué l’EPA.

Un gros problème est que la liste des produits chimiques potentiellement nocifs est longue, et il peut parfois être difficile de déterminer exactement à partir d’une liste d’ingrédients à quoi vous serez exposé si vous utilisez un produit, a déclaré Romer.

Heureusement, il existe des ressources pour vous aider à référencer rapidement les meilleurs choix sur les étagères lorsque vous faites vos achats, a déclaré Johnson.

L’EPA a le label Safer Choice et les produits éligibles à cette désignation ne contiennent pas de produits chimiques liés au cancer, aux problèmes de fertilité et à d’autres risques pour la santé, a déclaré Romer.

Le mari de Romer était juste au magasin pour se réapprovisionner en détergent à lessive, mais il a oublié quel type de détergent ils aimaient acheter. Après une recherche rapide dans la base de données Safer Choice, il a pu trouver lesquels des produits présents dans les rayons de ce magasin répondaient aux critères de l’EPA, a-t-elle déclaré.

Les composés organiques volatils constituent une vaste catégorie de produits chimiques, dont certains sont naturels, d’autres sont utiles pour dissoudre la saleté, la graisse et les taches, a déclaré Sansoni. Et les constructeurs ont pris des mesures pour gérer leurs émissions, a-t-il ajouté.

« Les régulateurs ont imposé des limites aux COV dans la plupart des produits de consommation au cours des trois dernières décennies et l’industrie a travaillé avec les gouvernements et les régulateurs pour minimiser les concentrations de COV afin de les maintenir bien en dessous des niveaux qui seraient considérés comme nocifs », a déclaré Sansoni.

Ce n’est pas seulement ce que vous utilisez. C’est comme ça que tu l’utilises

Selon les experts, ce n’est pas seulement ce que vous utilisez, mais aussi la manière dont vous utilisez vos produits de nettoyage qui pourrait être préoccupant.

Certains des risques liés à l’utilisation de nettoyants dans votre maison proviennent d’une mauvaise utilisation, comme le mélange d’eau de Javel avec des produits contenant de l’ammoniac – que l’on peut trouver dans les nettoyants pour carrelage ou polyvalents, par exemple, a déclaré Romer.

Le mélange de désinfectants peut également provoquer des fumées dangereuses, a-t-elle ajouté.

« C’est pourquoi il est toujours important de lire et de suivre les instructions ou les instructions figurant sur l’étiquette d’un produit », a déclaré Romer.

La fréquence d’utilisation peut également augmenter le risque que posent les produits chimiques, a déclaré Johnson.

« Notre plus vieil adage en toxicologie est que c’est la dose qui produit le poison », a-t-elle déclaré.

Il est également essentiel d’être attentif aux expositions des personnes particulièrement sensibles, notamment les femmes enceintes, les asthmatiques et les enfants, a ajouté Johnson.

« Les enfants ne sont pas de simples petits adultes », dit-elle. « Ils sont encore en développement. … Une grande partie de mes recherches examinent comment l’exposition aux polluants atmosphériques pendant la grossesse ou la petite enfance peut prédisposer les enfants à un risque de maladie à long terme, comme le développement d’allergies, en particulier l’asthme.

Les changements de nettoyant peuvent commencer modestement

Rentrer à la maison et vider votre armoire de produits de nettoyage ne résoudra pas complètement le problème, a déclaré Stoiber.

« Il est impossible d’éviter toutes les expositions rien qu’en faisant du shopping… mais prêter attention à ces choses peut faire la différence », a-t-elle ajouté.

De petits changements peuvent faire une grande différence, et il est bon de prendre une étape à la fois pour ne pas se sentir dépassé lorsqu’il s’agit de limiter l’exposition à des produits chimiques préoccupants, a déclaré Stoiber.

Jeter tous les nettoyants dont vous disposez et recommencer n’est pas bon d’un point de vue environnemental, alors commencez plutôt par faire l’inventaire, a déclaré Romer.

Vous constaterez peut-être que certains de ces produits sont recommandés par l’EPA ou l’EWG, a-t-elle ajouté.

Pour les autres, une fois que vous avez utilisé un nettoyant, essayez de le remplacer par une option recommandée, a déclaré Johnson.

Une grande partie du ménage peut également être effectuée avec des choses que vous avez déjà dans votre cuisine comme du vinaigre, du bicarbonate de soude et du jus de citron, a déclaré Stoiber.

Une autre façon de réduire l’exposition à des produits chimiques potentiellement dangereux n’a rien à voir avec les nettoyants que vous utilisez mais implique davantage de nettoyage.

« Continuez à passer l’aspirateur et à épousseter », a déclaré Stoiber. « Beaucoup de ces produits chimiques… ne restent pas dans les produits. Et lorsqu’ils se déposent dans la poussière, et que soit nous remuons cette poussière, inhalons cette poussière, soit qu’elle se retrouve sur nos mains et que nous oublions de nous laver les mains et de manger, alors nous sommes exposés à ces produits chimiques à travers la poussière.

Assurez-vous de passer régulièrement l’aspirateur et d’épousseter les surfaces avec un chiffon humide pour réduire les traces des produits que vous respirez, a-t-elle ajouté.