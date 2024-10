Des milliers de poulets élevés dans le Wisconsin sont distribués après la fermeture d’un transformateur de viande

MADISON – Près de 200 000 poulets élevés dans le Wisconsin pour leur viande ont été cédés par des fermes après qu’une entreprise de viande du Minnesota a fait faillite et n’a pas payé le transport vers les entreprises de transformation et la nourriture pour les animaux.

Breanna Patz, étudiante en volailles à l’Université du Wisconsin-River Falls, a aidé à coordonner le ramassage des oiseaux dans six fermes de l’État, qui n’avaient nulle part où aller pour les poulets.

Breanna Patz, étudiante en volaille à l’Université du Wisconsin-River Falls, aide à coordonner le ramassage des poulets auprès des agriculteurs qui les ont donnés parce que leur transformateur de viande a fait faillite.

L’entreprise, Pure Prairie Poultry, a manqué d’argent fin septembre, laissant les agriculteurs sous contrat avec elle dans l’embarras, selon un article du Connexion agricole de l’Iowa.

L’entreprise a ensuite fermé son usine de transformation à Charles City, dans l’Iowa, laissant les agriculteurs sans endroit où envoyer leurs poulets de chair une fois qu’ils auront atteint l’âge requis. Les poulets de chair sont élevés pour leur viande et ne peuvent grandir que pendant huit à dix semaines, a déclaré Patz. Passé ce délai, ils risquent de développer des problèmes de santé.

Patz a déclaré que depuis la fin septembre, certaines fermes du Wisconsin payaient de leur poche les aliments pour animaux. D’autres ne pouvaient pas se le permettre, ce qui signifiait que certains poulets restaient sans nourriture pendant au moins quelques jours.

Au Minnesota et dans l’Iowa, les départements de l’Agriculture des États ont aidé les agriculteurs en difficulté. Dans l’Iowa, l’État a pris en charge 1,3 million de poulets, selon le Registre des Moines.

Mais dans le Wisconsin, comme il n’y avait pas de risque imminent d’épidémie, l’État n’était pas en mesure de faire grand-chose, a déclaré Patz.

« Les agriculteurs étaient en quelque sorte coincés là et dans l’incertitude, et la situation n’a fait qu’empirer, les oiseaux mourant de faim », a-t-elle déclaré. « Alors ils ont finalement décidé de disperser tous les oiseaux. »

Un porte-parole du ministère de l’Agriculture, du Commerce et de la Protection des consommateurs du Wisconsin a déclaré que les lois de l’État empêchaient l’agence d’apporter son aide.

« Nous avons entendu un petit nombre de producteurs du Wisconsin et avons été en contact avec l’entreprise, nos États voisins et le gouvernement fédéral pour identifier des options pour eux », a déclaré le directeur des communications, Sam Go. « Nous continuerons de travailler avec nos partenaires sur cette question afin de soutenir les agriculteurs et de trouver d’éventuelles ressources fédérales ou régionales pour les soutenir. »

Patz a découvert le problème dans l’un de ses cours et a décidé d’utiliser les médias sociaux pour l’aider. Elle a mis des fermes en contact avec des personnes intéressées à capturer des oiseaux et à les transformer en viande ou à les transformer elles-mêmes.

« Nous en arrivons au point où c’est inhumain », a déclaré Patz à propos de la situation où les oiseaux se retrouvaient sans nourriture. « Quiconque pourrait venir prendre du poulet, prenez autant de poulets que vous le souhaitez. »

Patz a aidé les fermes de Mondovi, Eleva et Galesville qui possédaient des dizaines de milliers de poulets au début de la semaine. Certaines fermes sont désormais vides après que les gens soient venus les chercher tandis que le nombre d’autres diminue lentement, selon le Page Facebook Pips’n Chicks que Patz dirige.

« Ces agriculteurs se soucient tellement de ces oiseaux. C’est leur gagne-pain. Ils ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d’efforts, des mois de travail à ces oiseaux », a déclaré Patz. « Et ce n’est pas quelque chose qu’ils ont pris à la légère, et la seule raison pour laquelle ils se dispersent et se débarrassent de ces oiseaux est parce qu’ils disent en quelque sorte que ça suffit. Les garder plus longtemps est inhumain. »

Laura Schulte est joignable à [email protected] et sur X à @SchulteLaura.

Cet article a été initialement publié dans le Milwaukee Journal Sentinel : Des agriculteurs du Wisconsin donnent des poulets après la fermeture d’un transformateur de viande