Des milliers de poissons et 100 dauphins sont morts alors que l’eau en Amazonie atteint des températures record | Nouvelles du monde

Plus de 100 dauphins et des milliers de poissons ont été retrouvés morts en Amazonie brésilienne alors que la sécheresse et les températures record s’abattent sur la région.

Les experts ont déclaré que la température de l’eau dans certaines parties de l’Amazonie a atteint un record de 39 °C (102 °F) et estiment que ces conditions rendent de plus en plus difficile la survie de la faune sauvage.

Les scientifiques du centre de recherche financé par le gouvernement brésilien, l’Institut Mamiraua, ont déclaré que les dauphins avaient été trouvés dans le lac Tefe, dans le nord du pays.

L’institut a déclaré à CNN : « Il est encore tôt pour déterminer la cause de cet événement extrême, mais selon nos experts, il est certainement lié à la période de sécheresse et aux températures élevées du lac Tefé, où certains points dépassent les 39°C ».

Les experts craignent qu’il y ait d’autres décès de dauphins et d’animaux sauvages, les graves conditions de sécheresse devant se poursuivre au cours des deux prochaines semaines.

Cela survient alors que les poissons morts s’accumulent dans certaines rivières qui serpentent à travers la forêt amazonienne du Brésil.

La sécheresse a fait baisser le niveau de l’eau, rendant plus difficile l’accès des populations à la nourriture et à la boisson.

Les autorités ont déclaré que les poissons morts avaient pourri et contaminé les réserves d’eau, affectant plus de 110 000 personnes.

Dans la ville brésilienne de Manacapuru, des poissons ont été aperçus en train de sauter pour tenter de s’échapper des eaux brûlantes et peu profondes.

Caroline Silva Dos Santos, qui travaille dans un magasin à Manacapuru, a déclaré : « C’est difficile à cause de la contamination de l’eau, nous en avons besoin en grande quantité pour nous baigner.

« Et nous buvons aussi de l’eau, mais comme elle est contaminée, nous ne la buvons pas.

« Nous obtenons de l’eau en l’amenant de la ville. »

Les scientifiques affirment que la région est sous la pression de la El Niño phénomène météorologique – qui se forme dans l’océan Pacifique et contribue à plus de chaleur dans un monde en réchauffement – avec le volume des précipitations dans le nord de l’Amazonie inférieur à la moyenne historique.

Le groupe de travail Amazon, qui représente 503 organisations, a déclaré que le niveau de l’eau le long d’un affluent du fleuve Amazone baissait de 20 cm par jour.

Ane Alencar, directrice scientifique de l’Institut de recherche sur l’environnement amazonien, qui estime changement climatique a un impact important sur la région, a déclaré : « Je pense que c’est déjà une réflexion sur ce que pourrait être la nouvelle normalité à laquelle nous allons être confrontés à l’avenir.

« Les gens perdront leurs biens, leurs maisons, leur bétail. Nous négligeons généralement les impacts de la sécheresse sur la vie et la santé humaines. »