Des milliers de pigeons voyageurs disparaissent à mi-course au Royaume-Uni, blâmés par la tempête solaire

Selon les passionnés des courses de pigeons, le 19 juin 2021 a été le pire jour de l’histoire des courses de pigeons lorsque des milliers de pigeons ont disparu dans une cinquantaine de courses à travers le Royaume-Uni et ne sont pas revenus dans les délais prévus. Certains propriétaires de pigeons ont affirmé que les vents solaires au-dessus des nuages ​​auraient pu désorienter les pigeons et les faire s’égarer.

Selon les colombophiles, le phénomène est sans précédent. « J’ai 45 ans et j’élève des pigeons depuis l’âge de neuf ans et je n’ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. C’était extrêmement inhabituel et c’est un vrai mystère », a déclaré Ian Evans, chef de la Royal Pigeon Racing Association (RPRA), au Times.

Selon un rapport du Daily Mail, le 19 juin, environ 250 000 oiseaux ont été relâchés pour les courses de pigeons, mais 90% d’entre eux ne sont pas revenus à temps. Selon les passionnés du sport, les prévisions du jour étaient couvertes mais la visibilité était dégagée, et dans l’après-midi, le ciel est redevenu bleu. Les éleveurs pensent que cela pourrait être dû à une «tempête solaire» au-dessus des nuages ​​qui aurait pu dérouter les oiseaux et les éloigner de leurs routes.

Les premiers rapports de disparition d’oiseaux proviennent d’une course de 273 km entre Peterborough et North Yorkshire. Au départ, les propriétaires d’oiseaux n’avaient aucune idée, mais lorsqu’ils ont vu sur les réseaux sociaux que les disparitions se produisaient dans plusieurs races, ils ont été surpris. Certains passionnés ont des théories selon lesquelles il se passait quelque chose de mystérieux car, le jour des courses, ils n’ont pas vu beaucoup d’oiseaux dans le ciel. Étant donné que les pigeons voyageurs entraînés sont chers, les perdre coûtera très cher aux propriétaires.

Les courses de pigeons sont un sport dans lequel des pigeons voyageurs entraînés volent sur des distances allant d’environ 100 à 1000 kilomètres. En Grande-Bretagne, ce sport a une valeur particulière car il fait partie des traditions de la famille royale britannique. Outre la tradition et le passe-temps, le sport est également une grande entreprise, dans le cadre de laquelle des homers de course, des pigeons avec des capacités avancées de vitesse et de navigation, sont élevés, entraînés et vendus de manière sélective. La gamme de prix pour les bons speedsters peut atteindre jusqu’à deux crores à l’échelle internationale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici