Des milliers de personnes vont tester des vaccins personnalisés contre le cancer

Légende, Elliot Pfebve participe au procès

Auteur, Fergus Walsh

Rôle, Rédacteur médical

il y a 3 heures

Des milliers de patients atteints de cancer du NHS en Angleterre devraient avoir accès à des essais d’un nouveau type de traitement utilisant des vaccins pour combattre leur maladie.

Jusqu’à présent, trente hôpitaux se sont inscrits au Cancer Vaccine Launch Pad.

Il est conçu pour associer les patients aux essais à venir utilisant la technologie de l’ARNm, comme on le trouve dans les vaccins Covid actuels.

Les vaccins sont conçus pour inciter le système immunitaire à reconnaître et à détruire toutes les cellules cancéreuses restantes et à réduire le risque de récidive de la maladie.

Elliot Pfebve, 55 ans, est le premier patient à être traité avec un vaccin personnalisé contre le cancer de l’intestin en Angleterre.

Elliot, qui a déjà subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, a reçu le vaccin à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham.

«Je me sens excité. J’ai fait quelques recherches sur l’essai de traitement. En cas de succès, il s’agira d’une avancée médicale », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Cela pourrait aider des milliers, voire des millions de personnes, afin qu’elles puissent avoir de l’espoir et ne pas vivre tout ce que j’ai vécu. »

Après le traitement initial d’Elliot, des tests ont montré qu’il avait encore des fragments d’ADN cancéreux dans son sang, ce qui expose les patients à un risque accru de récidive de leur cancer.

Donc il je me suis inscrit à un essai d’un vaccin expérimental fabriqué par la société pharmaceutique allemande BioNTech, qui utilise la même technologie d’ARNm que dans le vaccin Pfizer-BioNTech Covid.

Qu’est-ce qu’un vaccin personnalisé contre le cancer ?

Les vaccins sont généralement conçus pour prévenir les maladies.

Mais les vaccins contre le cancer sont créés comme traitement une fois qu’une personne a été diagnostiquée.

Tout comme les vaccins conventionnels, ils incitent le système immunitaire à rechercher un ennemi, en l’occurrence le cancer du patient.

Un échantillon de la tumeur d’Elliot a été envoyé aux laboratoires de BioNTech en Allemagne, où jusqu’à 20 mutations spécifiques à son cancer ont été identifiées.

Grâce à ces informations, un vaccin a été créé à l’aide d’ARNm, qui contient des instructions pour que les cellules d’Elliot produisent des protéines voyous mutées uniques à ses cellules cancéreuses.

Le vaccin agit comme une « affiche de recherche » qui démasque les cellules cancéreuses qui ont tendance à se cacher dans le corps, pour refaire surface plus tard.

L’intention est que le vaccin amorce son système immunitaire pour rechercher et détruire toute trace restante de cancer, et ainsi améliorer ses chances de ne plus avoir de cancer dans les années à venir.

Légende, Le Dr Victoria Kunene espère que le vaccin réduira le risque de récidive du cancer

Le Dr Victoria Kunene, chercheuse principale de l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, a déclaré à la BBC : « Je pense que c’est une nouvelle ère. La science derrière cela est logique.

« J’espère que cela deviendra la norme de soins. Il est logique que nous puissions avoir quelque chose qui puisse aider les patients à réduire leur risque de récidive du cancer. »

Mais il n’en est encore qu’à ses débuts et, bien qu’il existe un grand optimisme quant au potentiel des vaccins à ARNm pour le traitement du cancer, ils restent au stade expérimental et ne sont disponibles que dans le cadre d’essais cliniques.

Plus de 200 patients au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Suède seront recrutés pour l’essai et recevront jusqu’à 15 doses du vaccin personnalisé.

L’étude ne devrait pas être achevée avant 2027.

On espère que les vaccins produiront moins d’effets secondaires que la chimiothérapie conventionnelle.

Elliot a déclaré qu’à part une légère fièvre après l’injection, il n’avait eu aucun autre problème avec le vaccin.

Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, a déclaré : « Voir Elliot recevoir son premier traitement dans le cadre du Cancer Vaccine Launch Pad est un moment historique pour les patients et les services de santé alors que nous cherchons à développer des moyens meilleurs et plus efficaces pour arrêter cette maladie.

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national du NHS pour le cancer au NHS, a déclaré : « Nous savons que même après une opération réussie, les cancers peuvent parfois réapparaître parce qu’il reste quelques cellules cancéreuses dans le corps, mais en utilisant un vaccin pour cibler ces cellules restantes. peut-être un moyen d’empêcher que cela se produise.

Le mois dernier, un patient de Londres a reçu un vaccin personnalisé à ARNm contre le mélanome, la forme de cancer de la peau la plus mortelle.

Ce vaccin a été créé par Moderna et a utilisé la même technologie que dans ses vaccins Covid.

Moderna et BioNTech ont commencé ou prévoient des essais de vaccins à ARNm contre une gamme de types de tumeurs, notamment le cancer du poumon, du sein et de la vessie.

Quels sont certains des symptômes du cancer de l’intestin ?

Des changements dans vos selles, comme des selles plus molles, de la diarrhée ou de la constipation qui ne sont pas habituelles pour vous.

Besoin de faire caca plus ou moins souvent que d’habitude pour vous

Du sang dans votre caca, qui peut paraître rouge ou noir

Saignement des fesses

Avoir souvent envie de faire caca, même si vous venez d’aller aux toilettes

Douleur au ventre

Une boule dans le ventre

Ballonnements

Perdre du poids sans essayer

Se sentir très fatigué sans raison