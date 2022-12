Des milliers de personnes vivront ici un jour (tant qu’elles trouveront de l’eau)

Ces certificats sont toujours valides, mais Hughes Corporation n’a pas accès à l’approvisionnement en eau des 34 000 acres restants, soit plus de 90 % de sa propriété. Le Département des ressources en eau a mis le bassin de Hassayampa hors de portée de nouveaux développements pendant qu’il étudie la quantité d’eau que la réserve souterraine contient réellement.

Les options d’approvisionnement en eau pour Teravalis comprennent l’exploitation d’un autre aquifère et l’acheminement de l’eau par pipeline. Il pourrait également louer de l’eau à l’une des tribus amérindiennes de l’Arizona qui ont des droits étendus sur l’eau.

Les développeurs pourraient également acheter des droits sur l’eau du fleuve Colorado. Queen Creek, une banlieue de Phoenix, a obtenu l’autorisation de l’État et s’apprête à dépenser 27 millions de dollars pour puiser dans la rivière près de 750 millions de gallons pour ses 66 000 habitants.

L’adage occidental selon lequel “l’eau monte vers l’argent” s’applique. Cette année, les législateurs de l’Arizona ont approuvé un crédit de 1 milliard de dollars sur trois ans, essentiellement un acompte pour garantir un approvisionnement en eau stable.

« Nous sommes au tout début d’une nouvelle ère d’innovation et d’investissement », a déclaré Greg Vogel, fondateur et directeur général de Land Advisors Organization, une société nationale de courtage et de conseil en développement à Scottsdale. « Teravalis sera en construction pendant 50 ans, peut-être 70 ans, jusqu’à sa construction. Ils auront assez d’eau.

Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’un consensus.

La ville de Buckeye, où se trouve Teravalis, utilise près de 3,5 milliards de gallons par an pour ses 115 000 habitants. La consommation d’eau des 300 000 habitants de Teravalis pourrait représenter le triple.

En 1980, l’Arizona a promulgué une loi sur la conservation des eaux souterraines qui oblige les promoteurs de la région métropolitaine de Phoenix à garantir aux acheteurs que leurs maisons et leurs entreprises disposent d’un approvisionnement en eau de 100 ans. La loi oblige également les promoteurs à reconstituer les aquifères avec la même quantité d’eau qu’ils prélèvent.

Bruce Babbitt, un ancien gouverneur de l’Arizona qui a signé la loi de 1980 sur les eaux souterraines alors qu’il était en fonction, a déclaré que Teravalis ne satisferait à aucune de ces exigences. “Ma conclusion, basée sur de nombreuses analyses, est que le projet n’est pas viable à l’échelle dont ils parlent”, a-t-il déclaré.