Des milliers de personnes victimes d’atteinte à la vie privée de SkillsPEI

SkillsPEI, une agence gouvernementale provinciale qui conçoit et offre des programmes de formation à l’emploi sur l’Î.-P.-É., a annoncé une violation majeure de la vie privée lundi matin.

L’agence a déclaré que la violation du mois dernier, le résultat d’une erreur humaine, a révélé les informations personnelles de plus de 5 600 clients de SkillsPEI.

Ces informations peuvent avoir inclus

Nom.

Date de naissance.

Numéro d’assurance sociale.

Adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone actuels.

Histoire de l’éducation et de l’emploi.

Statut de minorité visible.

Identité de genre.

La brèche s’est produite le 13 juin.

Dans un communiqué de presse, la province a déclaré que le ministère de la Main-d’œuvre, de l’Enseignement supérieur et de la Population avait travaillé avec diligence pour suivre les directives du Bureau provincial des services d’accès et de confidentialité afin d’atténuer et de contenir tout autre risque lié à cet incident.

Les clients qui ont participé à cette violation peuvent s’attendre à recevoir une lettre de la province dès cette semaine. Cette lettre comprendra des informations sur la façon dont ils peuvent accéder à deux ans de service gratuit de surveillance du crédit par l’intermédiaire de TransUnion du Canada.