Des milliers de personnes traversent le pont du port de Sydney avant la Coupe du monde féminine

Des milliers de fans de football ont traversé le pont du port de Sydney dimanche pour marquer le début d’un compte à rebours de 25 jours avant la Coupe du monde féminine, co-organisée par l’Australie.

La nation des Antipodes organise le tournoi quadriennal avec la Nouvelle-Zélande en juillet et août dans neuf villes.

Plus de 4 000 personnes ont traversé le pont dans le cadre d’un « festival du football » avant le tournoi, qui verra la participation d’équipes de 32 nations, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

L’événement sur le pont – fermé à la circulation pour la durée – impliquait le dévoilement d’un « Unity Jersey » de 17 mètres de haut, a déclaré la FIFA, tandis que le diffuseur public ABC a rapporté que les participants ont marché, fait du jogging et dansé le long de la chaussée de la structure emblématique.

« C’est une opportunité incroyable de commencer la Coupe du Monde de la FIFA et les femmes, eh bien, nous méritons le monde, alors nous sommes ici », a déclaré un participant à la télévision Channel 7.

S’exprimant lors de l’événement, Johanna Wood, membre du Conseil de la FIFA, a déclaré : « Quelle fabuleuse matinée de football, de culture et de communauté réunies. Nous nous engageons à offrir un tournoi et une expérience exceptionnels qui non seulement captiveront les cœurs et les esprits des fans de football, mais aussi autonomiseront les femmes dans le sport à travers le monde. Nous sommes prêts à aller au-delà de la grandeur et le football, une fois de plus, a démontré à quel point il unit le monde.

Le ministre de l’Emploi et du Tourisme de la Nouvelle-Galles du Sud, John Graham, a ajouté : « Aujourd’hui, nous nous tenons sur l’une des structures emblématiques de l’Australie, ravis d’accueillir les meilleurs joueurs du monde et leurs fans passionnés de football en Nouvelle-Galles du Sud. Je suis ravie d’avoir 11 matchs programmés ici en Nouvelle-Galles du Sud et d’accueillir toutes les équipes de football de classe mondiale et leurs fans lors de ce qui devrait être la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps.

« Ce tournoi a le potentiel d’être l’un des plus grands événements sportifs à Sydney depuis les Jeux Olympiques de 2000 et le gouvernement NSW est heureux de soutenir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. »

Alors que le PDG de Football Australia, James Johnson, a déclaré: « Aujourd’hui marque trois ans jour pour jour depuis que nous avons remporté le droit de co-organiser l’édition 2023 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et quelle manière appropriée de célébrer au sommet de l’un des plus emblématiques et structures reconnaissables dans le monde. Aujourd’hui, le pont du port de Sydney a été fermé pour célébrer le football. C’est un moment important pour notre jeu et c’est quelque chose dont la communauté australienne du football devrait être fière et savourée – c’est notre moment. »

Une autre participante a déclaré au réseau : « Le sport féminin devient beaucoup plus visible et c’est merveilleux de nous voir enfin avoir la chance de montrer ce que nous pouvons faire sur la scène mondiale, c’est incroyable. »

Le premier match opposera la Nouvelle-Zélande à la Norvège à l’Eden Park d’Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, le 20 juillet.

Football Australia a déclaré le mois dernier que le tournoi pourrait être la rampe de lancement d’une future candidature australienne pour co-organiser l’événement masculin, peut-être en 2034.

