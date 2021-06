Des milliers de personnes souffrant de « Covid back »

Des MILLIERS de Britanniques souffrent du « Covid back » alors que le travail à domicile pendant la pandémie de coronavirus fait des ravages sur la santé de notre colonne vertébrale.

De nouvelles données montrent qu’environ 64 pour cent des jeunes adultes souffrent de maux de dos à la suite de plus de 12 mois d’utilisation d’un bureau de fortune à la maison.

Environ six Britanniques sur 10 travaillent à domicile en raison de la pandémie de coronavirus Crédit : Getty – Contributeur

Des recherches menées par MindyourbackUK et Mentholatum ont révélé que seulement 11 pour cent des 18-29 ans ont reçu des équipements de poste de travail de leurs employeurs.

Le médecin généraliste, le Dr Gill Jenkins, a déclaré que pour les six Britanniques sur dix qui travaillent à domicile depuis le début de la pandémie, un assouplissement des règles ne peut pas venir assez rapidement.

Elle a expliqué: « Près de la moitié n’ont pas un accès constant à une table et à une chaise de soutien pendant leur journée de travail, tandis que, malheureusement, 20% doivent travailler assis sur un canapé ou un lit.

« Cela fait des ravages absolus avec la posture et la santé de la colonne vertébrale ».

Lorsque vous travaillez à partir de n’importe quel travail de bureau, il est important de vous lever et de vous étirer, surtout si vous n’avez pas le bon équipement.

Il est recommandé de se lever et de s’étirer toutes les heures si vous avez un travail de bureau et, étonnamment, seulement sept pour cent des personnes interrogées l’ont fait.

Le Dr Jenkins a ajouté : « Prendre soin de notre dos peut réduire le stress et stimuler l’énergie afin que nous puissions vivre pleinement notre vie, sans douleurs ni courbatures.

« Nous ne pouvons pas hâter l’assouplissement du verrouillage, mais nous pouvons faire des choses à la maison pour prendre soin de notre dos. »

Ici, le Dr Jenkins révèle cinq choses que vous pouvez faire dans le confort de votre foyer pour aider votre dos.

1. Étirez-vous

Les étirements peuvent être à la fois un excellent moyen de commencer la journée et de se détendre après un quart de travail chargé.

Le Dr Jenkins a déclaré: « Des étirements doux, même quelques minutes par jour, augmentent la mobilité et aident à détendre les muscles tendus. »

Elle a déclaré que des étirements tels que l’étirement de la colonne vertébrale peuvent aider à augmenter la mobilité, à réduire la raideur, à améliorer la circulation et à soulager les maux de dos.

Pour terminer un étirement de la colonne vertébrale, écartez les pieds de la largeur des hanches, puis levez lentement les bras, les paumes des mains tournées vers le plafond.

Ensuite, atteignez le plus haut possible confortablement avant de relâcher votre souffle avant de baisser vos bras sur le côté, répétez cette opération deux fois.

Les étirements sont un excellent moyen de rester mobile tout au long de la journée de travail Crédit : Getty – Contributeur

2. Thérapie

Il existe une variété de thérapies que vous pouvez faire à partir de votre propre maison et qui ne coûtent rien à la planète.

Le Dr Jenkins a déclaré que les thérapies chaudes et froides sont les meilleures et que vous en tirerez le meilleur parti si vous les alternez.

« Ou des thérapies topiques anti-inflammatoires (frottements, sprays, patchs), telles que Deep Heat, Deep Freeze et Deep Relief qui aident à démarrer le processus de guérison. »

3. Exercice

Le dos a été conçu pour bouger et ne pas rester assis à un bureau toute la journée, dans cet esprit, l’exercice est un excellent moyen d’aider à soulager les maux de dos.

Le Dr Jenkins a déclaré que la marche, le vélo et la natation sont tous des exercices doux et à faible impact qui aident à mobiliser vos muscles et vos articulations.

Aller nager ou tout autre exercice à faible impact est excellent pour votre mobilité Crédit : Getty

4. Posture

De s’affaler à notre bureau toute la journée à se prélasser sur le canapé, toutes ces actions quotidiennes jouent un rôle dans notre posture.

« Vérifiez votre posture, en particulier lorsque vous travaillez au bureau ou regardez la télévision, pour soulager les douleurs lombaires non spécifiques et améliorer la guérison », a ajouté le Dr Jenkins.

5. Force

Si vous savez que vous occuperez probablement un poste de bureau pendant un certain temps, cela pourrait valoir la peine de vous renforcer.

Les exercices du tronc et du dos renforcent les muscles du dos et préviennent les raideurs et les douleurs localisées.

Pour aider à renforcer votre dos, vous pouvez essayer des exercices tels que le roll down, la planche et un pont.

Des recherches antérieures menées par Logitech ont également révélé qu’il y avait eu une augmentation significative des plaintes liées aux articulations en raison du travail à domicile.

Le médecin généraliste basé à Londres, le Dr Shireen, a déclaré: « Les douleurs articulaires physiques peuvent être le résultat d’une mauvaise posture lorsque vous travaillez à domicile, mais elles sont également étroitement liées à la santé mentale dans un cercle vicieux de douleur, d’invalidité et de sentiment d’impuissance.

« Alors que les employés britanniques sont désormais collés à leurs ordinateurs portables sans réunions en face à face, les limites du travail et de la vie à la maison s’estompent facilement..

« La solution est de garder une routine dans votre journée avec une maison saine et de fixer des limites personnelles claires pour faire une distinction pour s’éteindre à la fin de la journée ! »