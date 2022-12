Des milliers de personnes sont restées sans chauffage lors d’un «incident majeur», les Britanniques ayant averti que le refroidisseur d’os à -10 ° C pourrait durer une SEMAINE

DES MILLIERS ont été laissés sans chauffage pendant cinq jours après qu’un “incident majeur” a été déclaré.

Quelque 2 000 foyers à Sheffield seront sans gaz au milieu d’une vague de froid dévastatrice.

De fortes chutes de neige sont tombées, provoquant des conditions de conduite dangereuses aujourd’hui dans l’Aberdeenshire Crédit : Alamy

Mike et Amy Woolven avec leur fils Josh dans la neige à Tomintoul aujourd’hui 1 crédit

Une femme promène son chien dans la neige 1 crédit

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans chauffage pendant cinq jours après un “incident majeur” Crédit : LNP

Les habitants de la région de Stannington, dans la ville du South Yorkshire, ont été touchés vendredi lorsqu’une conduite d’eau éclatée a endommagé une conduite de gaz.

Cela survient alors que le Met Office a mis en garde contre un refroidisseur d’os à -10 ° C qui pourrait durer une semaine.

Cadent Gas a déclaré que plus de 100 ingénieurs sont restés sur place pour drainer l’eau du système.

Dans un communiqué, Cadent a ajouté qu’il avait pompé plus de 400 000 litres d’eau du réseau de gaz jusqu’à présent.

Il y avait “un mélange de propriétés hors gaz et sur gaz et avec de mauvaises pressions”, a déclaré la firme.

L’incident majeur a envoyé des centaines de milliers de litres d’eau dans le réseau de gaz vendredi soir.

Le prévisionniste a prolongé les avertissements météorologiques jaunes de mercredi jusqu’à jeudi et vendredi, avec de la glace sur la côte et le nord de l’Angleterre, avec de la neige et de la glace attendues dans le nord de l’Écosse.

L’air arctique, surnommé le Troll de Trondheim, se déplacera rapidement vers le sud mercredi, laissant la majeure partie du pays sous son emprise jeudi matin.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: “Nous sommes dans ce schéma depuis au moins sept jours.

“Nous pourrions le voir continuer encore un peu, il y a une incertitude dans l’évolution et combien de temps cela va durer.

“Cependant, le schéma pour les sept prochains jours est qu’il restera froid et nous verrons des chiffres à deux chiffres en moins pendant la nuit dans les zones sujettes aux gelées et dans les zones où il y a de la neige.”

On ne s’attendait pas à de fortes chutes de neige généralisées, mais des averses hivernales étaient attendues pendant la vague de froid, en particulier sur les hauteurs et sur la côte, a déclaré M. Madge.

L’air froid du nord avait tendance à contenir moins d’humidité que celui de l’ouest, ce qui signifie moins de couverture nuageuse et donc des températures nocturnes plus basses.

M. Madge a déclaré que même si ce sera une vague de froid, ce ne sera pas aussi difficile que le “dur décembre” de 2010.

Alors que les températures sont tombées en dessous de zéro hier soir, le conseil municipal de Sheffield a déclaré qu’il avait déclaré un incident majeur afin que les services puissent être concentrés dans la région.

Le chef du conseil, Terry Fox, a déclaré: “Au cours du week-end, nous avons été alertés d’une situation contenue et avons aidé Cadent du mieux que nous pouvions.

“Depuis, l’incident a progressé et s’est étendu à travers la ville.

“Avec une vague de froid prévue dans les prochains jours, il est important que nous et d’autres organisations de la ville collaborions pour garantir que tous les résidents touchés reçoivent le soutien dont ils ont besoin, en particulier les plus vulnérables.

“En déclarant un incident majeur, nous serons mieux en mesure de coordonner la réponse globale aux problèmes et de faire appel à un soutien supplémentaire si nécessaire.”

Certains habitants de Stannington ont déclaré à BBC Radio Sheffield qu’ils avaient rencontré des problèmes d’approvisionnement en électricité lundi.

Ollie Paton a déclaré: “Je suis rentré du travail et l’électricité était coupée. Elle s’est rallumée, puis s’est éteinte. Il fait très froid. Vous pouvez voir votre propre souffle à la lueur des bougies.”

Alors qu’Alan Walker a déclaré: “Les gens s’attendent à ce que le gaz soit rétabli à tout moment. En réalité, je pense que cela va durer longtemps.

“Et avec le froid, il fait plus chaud de rester dehors que de rester à la maison.”

M. Walker a déclaré qu’il craignait qu’il y ait d’autres problèmes une fois l’eau retirée du système.

“J’ai eu des clients ici qui ont dit qu’ils allumaient leurs plaques de cuisson à gaz et qu’il y avait de l’eau qui sortait”, a-t-il déclaré.

À la Chambre des communes, la députée travailliste de Sheffield Hallam, Olivia Blake, a déclaré qu’elle “n’avait pas encore reçu de réponse” à sa lettre aux ministres demandant de l’aide pour l’incident.

Elle a déclaré aux députés: “Je suis très consciente que le conseil n’a pas seulement besoin d’argent, il a besoin de ressources maintenant. Il y a des pièces qui sont nécessaires pour que les chaudières fassent les réparations, il y a des compteurs qui doivent être remplacés.

“C’est un effort énorme, cela a eu pour résultat que l’eau s’écoule des fours des gens, s’écoule des feux des gens, s’écoule de leurs chaudières qui devraient être scellées et dépasse les compteurs d’eau.

“Il s’agit d’un incident sans précédent et nouveau – il m’a été décrit – qui a vraiment besoin de soutien et d’action pour s’assurer que nous avons la bonne infrastructure sur le terrain et je ne pense pas que l’on puisse laisser aux autorités locales le soin de organiser ça.”

Le vice-président de la Chambre des communes, Nigel Evans, a convenu que l’incident était “épouvantable”, mais a déclaré qu’il n’avait pas été informé d’une déclaration du gouvernement à ce sujet.

Yorkshire Water a déclaré que la fuite avait depuis été réparée bien que le drainage de l’eau soit toujours en cours.

Les conditions froides devraient devenir encore plus froides dans une grande partie du Royaume-Uni plus tard dans la journée et jusqu’à jeudi, alors que l’air de l’Arctique se propage vers le sud à travers le pays.

Des nuits glaciales sont attendues, avec des températures inférieures à zéro et des gelées généralisées qui pourraient être sévères dans certaines régions.

Les prévisionnistes avertissent aujourd’hui que des averses hivernales affecteront le nord de l’Écosse, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et l’est de l’Angleterre, la neige se déposant sur les collines du nord.