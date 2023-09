Des milliers de personnes sont privées d’électricité alors que la tempête Lee commence à frapper le nord-est des États-Unis et du Canada | Actualités météo

La tempête Lee, qui a été déclassée en cyclone post-tropical, a commencé à frapper le nord-est des États-Unis et la frontière canadienne, provoquant de fortes pluies et coupant l’électricité à des dizaines de milliers de personnes.

Des conditions extrêmes étaient prévues dans certaines parties du Massachusetts et du Maine aux États-Unis, et des conditions d’ouragan pourraient frapper les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, où la tempête affaiblie devrait toucher terre plus tard dans la journée.

Des vents soufflant à 130 km/h (81 mph), des inondations côtières et de fortes pluies se produisaient déjà dans certaines parties de la région de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et dans le Canada atlantique, a déclaré samedi le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis dans son dernier avis.

Plus tôt, le Centre canadien de prévision des ouragans avait prévu que Lee toucherait terre en Nouvelle-Écosse peu après 15 heures HAA (18 h GMT) ou plus tard au Nouveau-Brunswick avec des vents inférieurs à la force d’un ouragan.

Certaines parties de la côte du Maine pourraient voir des vagues atteignant 4,5 mètres de haut s’écraser, provoquant de l’érosion et des dégâts, et les fortes rafales provoqueront des pannes de courant, a déclaré Louise Fode, météorologue du National Weather Service. Jusqu’à 120 mm (5 pouces) de pluie étaient prévus dans l’est du Maine, où une surveillance de crue éclair était en vigueur.

« Le pire de cette tempête sera réservé aux provinces maritimes du Canada puisqu’elle touchera terre samedi – principalement un épisode de vent pour la Nouvelle-Écosse et une combinaison de vent et de pluie pour le Nouveau-Brunswick », a déclaré Jeff Harrington, météorologue d’Al Jazeera.

« Donc, d’après les chiffres, certaines parties du Nouveau-Brunswick recevront 100 mm de pluie et les vents à Halifax atteindront des rafales d’environ 100 km/h. [62 mph]donc cela causera certainement des dégâts », a-t-il déclaré.

Les services publics ont signalé des dizaines de milliers de clients sans électricité, du Maine à la Nouvelle-Écosse.

En prévision de la tempête, l’administration du président américain Joe Biden a publié une déclaration d’urgence pour le Maine, fournissant une aide fédérale à l’État avant la tempête.

« Nous encourageons tous ceux qui se trouvent sur le chemin de cette tempête importante et dangereuse à rester vigilants », a déclaré la secrétaire de presse de White, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse.

Lee fait rage comme un gros ouragan sur l’Atlantique depuis plus d’une semaine, menaçant brièvement les Bermudes mais pratiquement inoffensif pour quiconque se trouve à terre. C’est la deuxième année consécutive qu’une tempête aussi puissante frappe le Canada après que l’ouragan Fiona a dévasté l’est du Canada il y a un an.

Lee a frappé les îles Vierges américaines, les Bahamas et les Bermudes avant de se diriger vers le nord, et de fortes houles étaient susceptibles de provoquer « des conditions de vagues et de courants de retour potentiellement mortelles » aux États-Unis et au Canada, selon le centre des ouragans.

Les ouragans destructeurs sont relativement rares aussi loin au nord. Le grand ouragan de la Nouvelle-Angleterre de 1938 a provoqué des rafales atteignant 300 km/h (186 mph) et des vents soutenus de 195 km/h (121 mph) à l’observatoire Blue Hill du Massachusetts. Mais aucune tempête aussi puissante n’a eu lieu ces dernières années.

La région a appris à ses dépens, avec l’ouragan Irène en 2011, que les dégâts ne se limitent pas toujours à la côte. Déclassée en tempête tropicale, Irène a tout de même causé plus de 800 millions de dollars de dégâts dans le Vermont.