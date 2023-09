Des milliers de personnes sont bloquées au festival Burning Man alors que de fortes pluies transforment le désert en boue

Les endroits proches du festival ont reçu jusqu’à 12,7 mm (un demi-pouce) de pluie entre vendredi et samedi matin, selon Mark Deutschendorf, météorologue au bureau du National Weather Service à Reno.

Le Reno Gazette Journal a rapporté que plus de 73 000 personnes sont actuellement présentes au festival.

« Les entrées et sorties sont interrompues. Aucune conduite n’est autorisée jusqu’à ce que la surface de la plage soit sèche, à l’exception des véhicules d’urgence », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Les participants sont encouragés à conserver la nourriture, l’eau et le carburant, et à s’abriter dans un espace chaud et sûr. »

Les organisateurs ont déclaré qu’en raison de la pluie, la porte d’entrée et l’aéroport de Black Rock City – la métropole temporaire qui surgit chaque année dans le désert – sont restés fermés samedi à 10h45.

Des dizaines de milliers de personnes présentes au festival Burning Man, dans le nord-ouest du Nevada, ont été invitées à conserver la nourriture, l’eau et le carburant et à s’abriter sur place après que les fortes pluies de la nuit ont transformé le désert en boue.

Bien que moins de pluie soit attendue samedi, avec seulement des averses éparses, « la pluie n’est pas terminée », a déclaré Deutschendorf.

« Nous avons plus de chances d’avoir une autre série de pluies régulières plus tard dans la nuit et dimanche matin », a-t-il déclaré. La pluie devrait disparaître de la zone d’ici dimanche soir, a-t-il ajouté.

La météo du festival de cette année contraste fortement avec celle de l’année dernière, lorsque les températures atteignaient environ 40 degrés Celsius (105 degrés Fahrenheit). « Nous allons dans l’autre sens, un week-end de Burning Man plus frais et plus humide », a déclaré Deutschendorf. « Si quelqu’un y va, il doit se préparer à l’un ou l’autre extrême. »

Avant de quitter Ojai, en Californie, pour Burning Man, Tara Saylor a été confrontée à la menace de l’ouragan Hilary. Moins de 24 heures après son départ, un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé sa ville, faisant tomber les verres de vin dans sa cuisine.

Lorsque Saylor a atteint le Nevada et a tenté de participer au festival le 21 août pour s’installer, elle et ses camarades de camp n’ont pas pu y accéder à cause de la pluie.

Ils ont attendu deux jours, ce qui les a amenés à l’appeler en plaisantant « Waiting Man ».

Une fois arrivés au festival, la pluie s’est à nouveau abattue sur eux vendredi après-midi, créant des bols d’eau dans des structures ombragées et transformant le lit alcalin du lac en « un désordre pâteux ».

Les pneus de vélo étaient recouverts de boue et les gens étaient obligés de porter leur vélo sur le dos. Saylor a enfilé des sacs poubelles sur ses bottes imperméables Carhartt pour pouvoir s’y glisser.

Saylor a déclaré qu’il fallait une heure et demie à certains campeurs pour marcher environ huit pâtés de maisons.

« Il y a l’ouragan, il y a un tremblement de terre et maintenant une inondation », a-t-elle déclaré.

Saylor a déclaré qu’elle avait vu les fondateurs de deux sociétés différentes à Burning Man cette année, mais a ajouté : « Peu importe l’argent dont vous disposez, personne ne peut rien y faire. Il n’y a pas d’avions, il n’y a pas de bus.

« L’argent ne résout pas de tels désastres. »

Saylor est maire de son camp, Pickle Planet, qui compte environ 100 campeurs. Leur offre à la ville éphémère est du pickleball et un pickle back bar, qui propose du whisky et du jus de cornichon.

Le bar est resté ouvert malgré la tempête vendredi, les gens s’arrêtant pour se reposer alors qu’ils retournaient péniblement vers leurs propres camps.

« Pouvons-nous juste prendre un verre de whisky et nous partons? » » ont demandé les campeurs. « Nous devons continuer à marcher mais nous avons besoin de chaleur. »

Lorsque la pluie est tombée, Saylor, qui travaille dans la gestion des catastrophes dans son pays, a rapidement fait le point sur le carburant, la nourriture et les espaces communs du camp. Le camp dispose de bacs à eau contenant environ 500 gallons (1 900 litres) d’eau. Il dispose également de son propre pot portatif, a-t-elle expliqué, mais ce n’est pas le cas de la plupart des camps.

Elle s’inquiète des camps plus grands qui dépendent des livraisons de carburant et d’eau et du pompage de leurs porta-pots.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est le problème d’assainissement qui pourrait survenir », a-t-elle déclaré. « Où vas-tu commencer à faire caca si les porta-pots sont pleins ? »

« Je me demande si, à un moment donné, il faudra intervenir ici », a-t-elle ajouté. « Que faites-vous concernant la question de l’assainissement ? Que faites-vous face au problème alimentaire ? Les gens prévoyaient de partir aujourd’hui et demain.

Le plan de la journée ? Saylor a déclaré qu’elle avait apporté des jeux de société comme Everdell et Azul et que ses camarades de camp pouvaient « se tresser les cheveux, jouer aux cartes, essayer simplement de garder le moral le plus haut possible ».