Des milliers de personnes secourues lors d’un pèlerinage hindou au Cachemire

SRINAGAR, Inde (AP) – Les secouristes ont secouru des milliers de pèlerins après que des crues soudaines déclenchées par des pluies soudaines ont balayé leurs camps de fortune lors d’un pèlerinage hindou annuel dans une grotte glacée de l’Himalaya au Cachemire sous contrôle indien, ont annoncé samedi des responsables. Au moins 16 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées.

Les autorités ont suspendu le pèlerinage pendant deux jours alors que les pluies continuaient de frapper la région. Des équipes de sauveteurs ont passé au peigne fin les pistes de montagne glissantes et ont utilisé des chiens renifleurs et des radars à travers le mur pour localiser des dizaines de disparus par mauvais temps. Des hélicoptères civils et militaires ont évacué les blessés vers les hôpitaux.

Les fortes pluies de vendredi soir près de la grotte de montagne vénérée par les hindous ont envoyé un mur d’eau et de rochers dans une gorge et emporté environ deux douzaines de camps et deux cuisines de fortune, ont indiqué des responsables. Des milliers de personnes se trouvaient dans les montagnes lorsque les pluies ont frappé.

Les responsables ont déclaré qu’environ 15 000 fidèles avaient été déplacés vers des endroits plus sûrs et qu’au moins cinq douzaines de blessés avaient reçu les premiers soins dans les hôpitaux du camp de base mis en place pour le pèlerinage, qui est entrepris par des centaines de milliers d’hindous de toute l’Inde.

Les groupes de pèlerins sont échelonnés sur 1 mois et demi pour des raisons de sécurité et de logistique.

Le pèlerinage d’Amarnath a commencé le 30 juin et des dizaines de milliers de fidèles ont déjà visité le sanctuaire de la grotte où les hindous vénèrent Lingam, une stalagmite de glace formée naturellement, comme une incarnation de Shiva, le dieu de la destruction et de la régénération.

Cette année, les autorités attendent près d’un million de visiteurs après une interruption de deux ans due à la pandémie de coronavirus.

Les fidèles se rendent à la grotte le long de deux itinéraires à travers des prairies verdoyantes et des cols de montagne rocheux et boisés avec vue sur les lacs glaciaires et les sommets enneigés. Un itinéraire traditionnel via la station balnéaire du sud de Pahalgam prend trois jours tandis qu’un voyage à travers le nord-est de Baltal dure une journée. Certains pèlerins utilisent les services d’hélicoptère pour effectuer des visites rapides.

La grotte, à 13 500 pieds (4 115 mètres) au-dessus du niveau de la mer, est recouverte de neige la majeure partie de l’année, sauf pendant la courte période estivale où elle est ouverte aux pèlerins.

Des centaines de pèlerins sont morts dans le passé en raison de l’épuisement et de l’exposition aux intempéries pendant le voyage à travers les montagnes glacées. En 1996, des milliers de personnes ont été prises dans une tempête de neige anormale, faisant plus de 250 morts.

Le pèlerinage se termine le 11 août, une nuit de pleine lune qui, selon les hindous, commémore Shiva révélant le secret de la création de l’univers.

The Associated Press