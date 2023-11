Des milliers de personnes se verront proposer un médicament pour prévenir le cancer du sein en Angleterre

il y a 7 heures

On estime que 289 000 femmes présentant un risque modéré ou élevé de cancer du sein pourraient être éligibles à ce médicament.

Et si une personne sur quatre se manifestait, cela pourrait aider à prévenir 2 000 cas de cancer du sein en Angleterre.

Et toute femme inquiète d’un cancer du sein peut contacter son médecin généraliste, qui pourra l’orienter vers un spécialiste pour une évaluation complète des risques prenant en compte les antécédents familiaux.

L’anastrozole n’est plus breveté, ce qui signifie que plusieurs entreprises peuvent le fabriquer et qu’il peut être distribué à un prix relativement bas.

Recommandé pour la première fois comme option préventive par l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins, en 2017, son utilisation de cette manière a désormais été autorisée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé dans le cadre du programme de réutilisation des médicaments du NHS England.

“C’était vraiment un cadeau – cela a donné à ma famille et à moi-même une tranquillité d’esprit et, plus important encore, un avenir continu à espérer.”