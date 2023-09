Des milliers de personnes se sont rassemblées pour un défilé de cornemuses à Amherstburg, en Ontario, pour l’émission Still Standing de la CBC

Une ville du sud-ouest de l’Ontario qui sonnera une cloche pour les habitants du comté d’Essex était la vedette de l’épisode de cette semaine Encore deboutune émission de la CBC mettant en vedette le comédien Jonny Harris explorant les tenants et les aboutissants de la vie dans les petites villes canadiennes.

Amherstburg a occupé le devant de la scène lors de la première de la neuvième saison de la série. L’équipe de tournage s’est rendue dans la ville plus tôt cette année pour documenter l’héritage et les individus qui font vibrer Amherstburg.

Des dizaines d’habitants se sont rassemblés dans une brasserie mardi soir pour regarder l’épisode.

Jen Desjardins-Grondin, propriétaire de la GL Heritage Brewing Company sur l’avenue Howard, a installé des écrans de projection et a amené un food truck local servant de la poutine. Des acclamations ont éclaté lorsque des visages familiers sont apparus à l’écran.

Les résidents d’Amherstburg se sont rassemblés à la GL Heritage Brewing Co. sur l’avenue Howard pour assister à la première de la neuvième saison de Still Standing, qui mettait en vedette leur ville. (Josiah Sinanan/CBC News)

« Nous sommes très heureux que cet épisode mette en lumière des gens et des sujets vraiment intéressants de notre ville natale », a déclaré Desjardins-Grondin.

« [We wanted] pour rendre hommage à des personnes extraordinaires qui se serrent les coudes contre vents et marées et se soutiennent mutuellement, qu’il s’agisse d’entrepreneuriat, de moments difficiles, de collecte de fonds ou de tourisme. »

L’opportunité de présenter la ville a commencé en mars, lorsqu’un producteur a vu Stu Smith, un résident d’Amherstburg, sur La Tanière du Dragon et l’a contacté. Le produit de Smith était une invention protectrice pour les cannes à pêche appelée Rod Caddy, qui n’a pas été captée par les dragons.

« Au départ, quand [she] « J’ai d’abord appelé, c’était pour avoir une idée de la ville et de la façon dont elle essaie de se réinventer », a-t-il déclaré.

Stuart Smith, un résident d’Amherstburg, était à Dragon’s Den pour présenter son invention, le Rod Caddy, une invention de protection pour les cannes à pêche. (Soumis par Jen Desjardins-Grondin)

Smith a expliqué comment la ville a connu des hauts et des bas, y compris la perte de l’île de Boblo et d’autres industries majeures, et travaille maintenant à une sorte de revitalisation.

« Dès que j’ai mentionné qu’il y avait ce truc appelé Cornemuse dans le Burg, je me suis complètement explosé le pied à chaque nouvelle conversation sur le Rod Caddy. Et vous savez quoi ? C’était en fait une bénédiction déguisée. »

Jen Desjardins-Grondin, copropriétaire de GL Brewing Company, pose avec Smith lors de la soirée de visionnage de l’épisode Still Standing d’Amherstburg. (Josiah Sinanan/CBC News)

La cornemuse au Burg est un événement relativement nouveau pour la ville. Il avait lieu chaque week-end de l’été pour commémorer l’histoire du régiment local Essex-Scottish à Fort Malden, un lieu historique national de la ville qui a joué un rôle pour les soldats britanniques et américains pendant la guerre de 1812.

« Les cornemuses rassemblent la ville au sens figuré et littéral », a déclaré Smith. « Non seulement ça a l’air cool, mais on voit les gens en larmes, avec la chair de poule. C’est un instrument vraiment émouvant. »

L’animateur de Still Standing, Jonny Harris, défile avec des cornemuses pour un épisode de l’émission. (Encore debout)

Smith et son ami Kyle McDonald étaient les premiers conservateurs du défilé. Ils disent que les producteurs ont demandé si un défilé serait possible pour le Encore debout épisode. Cette demande était accompagnée d’un délai de deux semaines.

Au début, Smith pensait que c’était un exploit presque impossible.

« Il n’y a aucun moyen au monde que nous puissions réussir ça [in two weeks] — les permis, les formalités administratives, les dépenses financières, et même le simple fait d’aligner tous les joueurs de cornemuse et les soldats.

C’est à ce moment-là que l’épouse de Smith, Gina, l’a mis au défi d’essayer de réussir malgré tout, et un changement d’avis a rendu l’impossible possible.

« Des joueurs de cornemuse et des soldats de différentes sections se sont réunis pour jouer ce qui n’est normalement pas le cas », a expliqué Smith. « Nous ne savions pas, au tournant du coin, si nous allions avoir 10 personnes ou 10 000. »

Au fur et à mesure que le défilé se déroulait, a expliqué Smith, plus de 2 000 résidents se sont présentés.

« Dire que je suis fier est le plus grand euphémisme. Du haut vers le bas, tout le monde s’est prononcé pour le soutenir. »

Les résidents d’Amherstburg se sont rassemblés à GL Heritage Brewing Co. pour regarder le premier épisode de la neuvième saison de Still Standing. (Josiah Sinanan/CBC News)

L’épisode, qui a été diffusé mardi soir, a également mis en lumière le musée de la liberté d’Amherstburg et le chemin de fer clandestin, le « professeur Zaaa » primé, un pizzaiolo du restaurant Armando’s local et du La ferme d’insectes de GrowLive Biological .

«C’est cela qui représente Amherstburg», a déclaré Desjardins-Grondin. « Nous sommes très heureux de célébrer cela à l’échelle nationale… [for viewers to] sachez que nous nous entraidons dans les moments difficiles et que nous célébrons les bons moments. »

Vous pouvez regarder l’épisode d’Amherstburg de Encore debout sur CBC Gem.