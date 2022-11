Des milliers de personnes se rassemblent pour un logement dans la capitale irlandaise

Alors que les manifestants de gauche demandent au gouvernement de fournir des logements, les manifestants de droite disent que l’immigration est le problème

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Dublin, appelant le gouvernement à faire face aux crises du logement et des sans-abrisme en Irlande. Alors que la manifestation bénéficie du soutien de célébrités irlandaises, des militants de droite affirment que la situation est liée à l’immigration.

La manifestation était organisée par ‘Raise the Roof’, une coalition d’hommes politiques, de syndicats et d’organisations caritatives pour les sans-abri. Le groupe demande au gouvernement irlandais de construire des logements abordables, de déclarer une « droit légal au logement », et renforcer les droits des locataires.

Soutenu par les plus grands partis d’opposition irlandais – le Sinn Fein et le parti travailliste – et promu par célébrités comme l’acteur de “Game of Thrones” Liam Cunningham et la chanteuse Christy Moore, la manifestation a eu lieu alors que l’Irlande est confrontée aux défis combinés d’un sans-abrisme record, d’une hausse des loyers et d’un afflux sans précédent de demandeurs d’asile.

Alors que les organisateurs de la manifestation ont appelé le gouvernement à augmenter l’offre de logements, notamment en réquisitionnant les logements vacants, le manifeste de Raise the Roof ne fait aucune mention de la fixation du côté de la demande.

“L’Irlande n’a pas l’espace pour les gens qu’elle accueille”, a écrit vendredi le média conservateur Gript. « Nous manquons de maisons… et d’infrastructures générales pour supporter ce rythme de nouveaux arrivants. L’Irlande est, en fait, pleine.

D’ici la fin de l’année, l’Irlande aura accueilli plus de 70 000 réfugiés ukrainiens, pour un coût pour l’État de 642 millions de dollars. On estime que la moitié des nouveaux arrivants vivent dans des hôtels, des maisons d’hôtes et d’autres bâtiments réaménagés. Pendant ce temps, un nombre record de 11 397 Irlandais se sont retrouvés sans abri le mois dernier, selon les chiffres de l’association caritative pour les sans-abri Focus Ireland.

Outre les Ukrainiens, l’Irlande a accueilli près de 10 000 demandeurs d’asile d’autres pays au cours des neuf premiers mois de l’année, le chiffre le plus élevé depuis 2001. Le nombre total d’étrangers admis en 2022 dépassant la population de la quatrième ville d’Irlande, Galway, les habitants de certaines régions ont protesté contre les nouveaux arrivants, dont la plupart venaient du Nigéria, de Géorgie et de Somalie.

Plus d’un millier de manifestants se rassemblent maintenant dans le mur est. Trafic à l’arrêt. Le ministère de l’Intégration a déclaré qu’il fournirait plus d’informations aux habitants dans les prochains jours sur les 380 demandeurs d’asile qui ont été déplacés dans la région. #EstMur #Dublin pic.twitter.com/AuzG4EPyre — Alison O’Reilly (@AlisonMaryORE) 21 novembre 2022

Des centaines d’habitants du quartier East Wall de Dublin ont manifesté devant un ancien bâtiment des services publics d’électricité après que le gouvernement a déplacé 380 migrants, principalement des hommes, la semaine dernière. Les résidents disent qu’ils n’ont pas été consultés sur le plan, et les militants anti-immigration ont pressé Le ministre de l’Intégration Roderic O’Gormain explique pourquoi “Cela n’a pas été fait pour les citoyens irlandais sans abri.”

Les manifestations anti-immigration sont généralement considérées par le gouvernement irlandais comme l’œuvre d’une frange de droite, le conseiller municipal de Dublin Ray McAdam, membre du parti au pouvoir Fine Gael, décrivant les manifestations du mur est comme “le pire de la politique de type Donald Trump.”