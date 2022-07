Des milliers de personnes se rassemblent pour marquer le massacre de Srebrenica et enterrer les victimes

SREBRENICA, Bosnie-Herzégovine (AP) – Des milliers de personnes ont convergé vers la ville bosniaque orientale de Srebrenica lundi pour marquer le 27e anniversaire du seul génocide reconnu en Europe depuis l’Holocauste et assister aux funérailles de 50 victimes récemment identifiées.

Alors que des personnes en deuil de toute la Bosnie et du monde arrivaient à Srebrenica, les familles des victimes se préparaient à réenterrer leurs proches et peut-être trouver une solution après la recherche de leurs restes pendant des décennies dans des fosses communes dispersées dans la ville.

Idriz Mustafic était à Srebrenica pour enterrer la dépouille partielle de son fils, Salim, qui n’avait que 16 ans lorsqu’il a été assassiné lors du massacre de juillet 1995, ainsi que des milliers d’autres hommes et garçons de l’ethnie bosniaque, majoritairement musulmane.

« Mon fils aîné, Enis, a également été tué ; nous l’avons enterré en 2005. Maintenant, j’enterre Salim », a déclaré Mustafic.

“(Les experts médico-légaux) n’ont pas trouvé son crâne, (mais) ma femme a eu un cancer et a dû subir une intervention chirurgicale, nous ne pouvions plus attendre pour enterrer les os que nous avons trouvés, pour au moins savoir où se trouvent leurs tombes”, il ajouta.

Les tueries de Srebrenica ont été le crescendo sanglant de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, survenue après que l’éclatement de la Yougoslavie a déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales factions ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques.

En juillet 1995, au moins 8 000 hommes bosniaques de Srebrenica ont été séparés par les troupes serbes de leurs épouses, mères et sœurs, chassés à travers les bois autour de la ville orientale et tués par ces forces.

Les auteurs ont labouré les corps de leurs victimes dans des charniers construits à la hâte qu’ils ont ensuite déterrés avec des bulldozers et dispersés parmi d’autres lieux de sépulture pour cacher les preuves du crime. Au cours du processus, les restes à moitié décomposés ont été déchirés par des bulldozers, de sorte que des parties du corps sont toujours retrouvées dans des fosses communes autour de Srebrenica et sont rassemblées et identifiées par analyse ADN.

Une fois les restes identifiés, ils sont restitués à leurs proches et inhumés de nouveau dans le centre commémoratif et le cimetière de Potocari, juste à l’extérieur de Srebrenica, chaque 11 juillet – l’anniversaire du jour où le massacre a commencé en 1995.

Mana Ademovic, qui a perdu son mari et de nombreux autres hommes de sa famille dans le massacre, faisait partie des personnes présentes aux cérémonies de commémoration à Srebrenica lundi. Ademovic a retrouvé la dépouille partielle de son mari et l’a réenterré il y a des années, mais a déclaré qu’elle “doit être à Srebrenica tous les 11 juillet”.

“C’est plus facile quand vous avez une tombe à visiter, peu importe le nombre d’ossements enterrés à l’intérieur”, a-t-elle déclaré, alors qu’elle était assise parmi les tombes du vaste cimetière commémoratif en expansion, étreignant la pierre tombale en marbre blanc de son mari.

Mais “il est impossible de décrire ce que l’on ressent en imaginant comment (les victimes du massacre) ont souffert” avant leur mort, a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, les restes de plus de 6 600 personnes ont été retrouvés et enterrés au cimetière.

Au cours des deux années précédentes, en raison de la pandémie de COVID-19, seul un nombre relativement restreint de survivants ont été autorisés à assister au service annuel de commémoration et aux funérailles collectives des victimes à Srebrenica. Mais avec la levée des restrictions, des dizaines de milliers de personnes devraient y assister cette année, dont de nombreux diplomates et dignitaires internationaux.

Les tueries de Srebrenica ont été le seul épisode de la guerre de Bosnie à être juridiquement qualifié de génocide.

Le dirigeant politique bosno-serbe en temps de guerre Radovan Karadzic et son commandant militaire, Ratko Mladic, ont tous deux été reconnus coupables et condamnés pour génocide à Srebrenica par un tribunal spécial des Nations Unies pour les crimes de guerre à La Haye. Au total, le tribunal et les tribunaux des Balkans ont condamné près de 50 responsables serbes de Bosnie en temps de guerre à plus de 700 ans de prison pour les meurtres de Srebrenica.

Les dirigeants serbes de Bosnie, cependant, continuent de minimiser ou même de nier le massacre de 1995 et célèbrent Karadzic et Mladic comme des héros.

Eldar Emric, Associated Press