Des milliers de personnes se rassemblent pour la justice après la tragédie d’un stade indonésien

MALANG, Indonésie (AP) – Des milliers de personnes en Indonésie se sont rassemblées jeudi pour demander justice et une enquête approfondie sur ceux qu’ils accusent de la bousculade au stade de football de Kanjuruhan qui a fait 135 morts le mois dernier.

Les partisans de l’Arema FC ont commencé le rassemblement par la prière dans la ville de Malang, dans l’est de Java, alors qu’ils commémoraient 40 jours depuis la tragédie qui s’est produite après que la police a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football de la ligue nationale et provoqué un écrasement mortel alors que les spectateurs tentaient de fuir.

Des manifestants de régions extérieures à la région de Malang ont rejoint le rassemblement. Les organisateurs ont qualifié les événements qui ont conduit à la mort des spectateurs de football de violations des droits humains.

“Arrêtez et jugez tous les acteurs derrière et les exécuteurs sur le terrain de la tragédie de Kanjuruhan le 1er octobre”, ont déclaré les fans d’Arema, connus sous le nom d'”Aremania”, dans un communiqué écrit jeudi. « Faire de la tragédie de Kanjuruhan une violation grave des droits humains et pas seulement une violation mineure des droits humains.

« Payer pour toutes les pertes subies par la victime et sa famille par le biais de mécanismes d’indemnisation et de restitution.

Les manifestants prévoyaient de visiter plusieurs monuments de Malang, notamment le stade de football Gajayana, la place de la ville de Malang et l’hôtel de ville de Malang.

Le maire de Malang, Sutiaji, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, a rencontré les participants et les a remerciés pour le rassemblement pacifique. Les responsables gouvernementaux de Malang portent du noir pendant deux jours pour marquer les 40 jours depuis l’une des catastrophes sportives les plus meurtrières au monde.

Une équipe d’enquête, mise en place par le président indonésien Joko Widodo en réponse à un tollé national suscité par les décès, a conclu le mois dernier que les gaz lacrymogènes étaient la principale cause.

Il a déclaré que la police en service ne savait pas que l’utilisation de gaz lacrymogène est interdite dans les stades de football et l’a utilisé “sans discernement” sur le terrain, dans les tribunes et à l’extérieur du stade, provoquant la précipitation de plus de 42 000 spectateurs à l’intérieur du stade de 36 000 places. aux issues, dont plusieurs étaient verrouillées.

L’équipe d’enquête, qui comprenait des responsables gouvernementaux, des experts et des militants du football et de la sécurité, a également conclu que l’association nationale de football, connue sous le nom de PSSI, avait fait preuve de négligence et avait ignoré les règles de sécurité et de sûreté, et a exhorté son président et son comité exécutif à démissionner. .

Des policiers ont tiré des gaz lacrymogènes lorsque des supporters ont inondé le terrain après que l’Arema FC ait été battu lors d’un match à domicile pour la première fois en 23 ans par son rival Persebaya Surabaya.

Seuls les supporters d’Arema ont assisté au match, car les organisateurs avaient interdit les supporters de Persebaya en raison de l’histoire indonésienne de rivalités violentes dans le football.

La police nationale a limogé les chefs de police de la province de Java oriental et du district de Malang et suspendu neuf autres officiers pour violation de l’éthique professionnelle.

Les autorités ont déclaré qu’elles engageaient des poursuites pénales contre six personnes pour négligence, dont le chef de l’administration de la ligue, PT Liga Indonesia Baru, deux responsables de l’Arema FC et trois policiers qui ont autorisé ou ordonné à des policiers d’utiliser des gaz lacrymogènes. Ils ont été arrêtés par la police de Java oriental et risquent jusqu’à cinq ans de prison.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré le président Widodo et s’est engagé à aider à améliorer la sécurité des stades.

Rizki Dwi Putra, Associated Press