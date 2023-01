Des milliers de personnes se rassemblent pour dire au revoir à Pelé à Santos, au Brésil

SANTOS, Brésil – Pelé est retourné lundi au stade Santos Futebol Clube de la ville côtière de Santos, où le roi du football a passé une grande partie de sa carrière et où sa perte a été ressentie le plus profondément.

Au stade Vila Belmiro lundi, l’ambiance énergique des jours de match a fait place à des voix plus basses et à une réflexion tranquille. Quelques heures avant l’ouverture des portes pour la veillée funèbre, des milliers de fans attendaient déjà dans une file qui s’étendait autour du stade. Il y avait des familles entières, des personnes âgées, des enfants et des bébés, la plupart portant l’uniforme noir et blanc de Santos, le club où Pelé s’est d’abord fait un nom et catapulté à la renommée nationale et à la reconnaissance mondiale.