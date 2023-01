Des milliers de personnes se rassemblent pour dire adieu à Pelé dans un sillage de 24 heures

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des milliers de personnes en deuil ont rendu hommage à Pelé, qui repose en état dans le stade de son ancien club, Santos.

Le grand footballeur brésilien est décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

Le cercueil de Pelé a été placé sur le terrain où il a marqué certains des meilleurs buts de sa carrière. Les personnes en deuil sont passées devant son cercueil dans le stade de 16 000 places à l’extérieur de Sao Paulo.

Les drapeaux brésiliens et les maillots n ° 10 qui sont devenus populaires après que Pelé a commencé à les porter pour Santos et le Brésil étaient partout à l’extérieur du stade. Les tribunes étaient remplies de bouquets de fleurs placés par des personnes en deuil et envoyés par des clubs et des joueurs vedettes – Neymar et Ronaldo parmi eux – du monde entier alors que des haut-parleurs jouaient une chanson intitulée Eu Sou Pele (I Am Pele) qui a été enregistrée par le Brésilien lui-même. .

L’inhumation aura lieu mardi dans un cimetière vertical à 600 mètres.

Les fans ont commencé à arriver au stade dans les premières heures de lundi. Parmi ceux qui ont rendu hommage, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré aux journalistes que chaque pays devrait nommer un stade après le triple vainqueur de la Coupe du monde.

“Je suis ici avec beaucoup d’émotion, de tristesse, mais aussi avec le sourire car il nous a donné tant de sourires”, a déclaré M. Infantino. “En tant que Fifa, nous rendrons hommage au ‘King’ et nous demandons au monde entier d’observer une minute de silence.”

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, salue le fils de la légende du football brésilien Pelé, Edinho (AFP via Getty Images)

Une autre personne en deuil était le juge de la Cour suprême du Brésil, Gilmar Mendes.

“C’est un moment très triste, mais nous voyons maintenant la véritable signification de ce joueur légendaire pour notre pays”, a déclaré M. Mendes. “Mon bureau a des maillots signés par Pelé, une photo de lui en tant que gardien de but, également signée par lui, des DVD, des photos, une grande collection de lui.”

Caio Zalke, 35 ans, ingénieur, portait un maillot du Brésil alors qu’il faisait la queue. « Pelé est le Brésilien le plus important de tous les temps. Il a rendu le football important pour le Brésil et il a rendu le Brésil important pour le monde », a-t-il déclaré.

Claudio Carranca, 32 ans, vendeur, a déclaré : « Je ne l’ai jamais vu jouer, mais aimer Pelé est une tradition qui se transmet de père en fils à Santos. J’ai appris son histoire, vu ses buts et je vois à quel point le Santos FC est important parce qu’il est important. Je sais que certains fans de Santos ont des enfants qui soutiennent d’autres équipes. Mais c’est juste parce qu’ils n’ont jamais vu Pelé en action. S’ils l’avaient fait, ils ressentiraient cette gratitude que je ressens maintenant.

Après les funérailles de Pelé, son cercueil sera introduit dans les rues de Santos avant son enterrement. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et d’autres dignitaires sont attendus.

Pelé avait suivi un traitement contre le cancer du côlon depuis 2021. Le centre médical où il avait été soigné a déclaré qu’il était décédé d’une défaillance de plusieurs organes à la suite du cancer.

Pelé a mené le Brésil aux titres de la Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970 et reste l’un des meilleurs buteurs de tous les temps avec 77 buts. Neymar a égalé le record de Pelé lors de la Coupe du monde de cette année au Qatar.

