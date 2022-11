Des milliers de personnes se rassemblent pour Const. Funérailles de Shaelyn Yang

RICHMOND, C.-B. –

Des milliers de policiers et d’autres premiers intervenants se sont rassemblés à Richmond, en Colombie-Britannique, pour rendre hommage à Shaelyn Yang, l’agente de la GRC qui a été tuée dans l’exercice de ses fonctions le mois dernier.

Les officiers sont venus de partout au Canada et de certaines régions des États-Unis pour assister à l’inhumation de Yang mercredi à l’Anneau olympique de Richmond.



Const. Shaelyn Yang est inhumée mercredi avec des funérailles régimentaires à Richmond, en Colombie-Britannique

L’agent de la GRC de Burnaby a été tué dans l’exercice de ses fonctions le mois dernier alors qu’il répondait à un appel dans un parc local.

Des milliers de policiers de toute la province, du pays et des États-Unis devraient assister au service à l’Anneau olympique de Richmond.

Il est fermé au public, mais de nombreuses personnes sont attendues pour rendre hommage le long du parcours de la procession.

La famille de Yang devrait parler pour la première fois publiquement lors du service.

Jusqu’à présent, ils ont demandé la confidentialité pendant qu’ils pleuraient l’énorme perte.

«Shaelyn était douce mais courageuse, compatissante mais courageuse; et elle est née avec le don de soutenir et de responsabiliser les autres. Elle a apporté avec elle des rires et de la joie partout où elle allait », a écrit la famille dans un communiqué.

Yang faisait partie de l’équipe de sensibilisation à la santé mentale et aux sans-abri de la GRC de Burnaby.

Elle a été poignardée lors d’une altercation dans le parc Broadview le 18 octobre, après avoir été appelée pour aider le personnel de la ville à parler avec une personne vivant dans une tente.

Pas moins de 2 000 policiers devraient prendre part au cortège funèbre.

Il commence vers 9h30 sur le chemin Russ Baker près de l’aéroport, avant de traverser la rivière à Gilbert Road, et de suivre River Road jusqu’à l’Anneau olympique.

Les collègues de Yang disent qu’ils se souviendront de sa compassion et de son empathie en consacrant son temps à aider certains des résidents les plus vulnérables de la ville.

“Ce sera une journée difficile pour beaucoup de gens, pas seulement pour la police et les premiers intervenants. Je pense que beaucoup de gens à travers le pays vont être tristes et fiers de nous voir honorer un véritable héros”, a déclaré le caporal Mike Kanlanj. de la GRC de Burnaby.

Jongwon Ham, 37 ans, est accusé du premier degré dans la mort de Yang et doit comparaître devant le tribunal mercredi matin.

L’église Willingdon à Burnaby est également prête à accueillir jusqu’à 2 000 personnes pour regarder une diffusion en direct.

On s’attend à ce que les gens rendent hommage le long du parcours de la procession, mais on leur demande de rester en dehors de la route elle-même.

Il y aura des fermetures de routes autour de l’Anneau jusqu’en après-midi.



