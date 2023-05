Des milliers de personnes se rassemblent contre la violence en Serbie après des fusillades de masse

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Belgrade, la capitale de la Serbie, pour protester contre la violence armée.

Cela faisait suite à des fusillades de masse consécutives, dont une la semaine dernière où neuf personnes sont mortes dans une école maternelle.

La Serbie a le plus haut niveau de possession d’armes à feu en Europe.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi dans la capitale serbe, Belgrade, les manifestants appelant à la démission de hauts responsables et à la réduction de la violence dans les médias après que des fusillades consécutives ont assommé le pays des Balkans.

La manifestation « Serbie contre la violence » a vu des membres de toute la division politique du pays se rassembler après la fusillade de la semaine dernière – où 17 personnes ont été tuées en moins de 48 heures, dont neuf dans une école primaire de Belgrade.

« Nous exigeons l’arrêt immédiat de la promotion de la violence dans les médias et l’espace public, ainsi que la responsabilité de la réponse inadéquate de longue date des autorités compétentes », a déclaré le parti de gauche Let’s Not Let Belgrade Drown dans un communiqué.

Les manifestants se sont rassemblés devant le Parlement du pays avant de descendre dans la rue pour se rassembler près des bureaux du gouvernement serbe.

Des milliers de personnes se sont également rassemblées dans la ville septentrionale de Novi Sad, où les manifestants ont jeté des fleurs dans le Danube, qui coule en aval de la capitale.

LIRE | Une fille blessée dans une fusillade dans une école en Serbie est dans un état critique, rapporte la télévision publique RTS

« Nous sommes ici parce que nous ne pouvons plus attendre. Nous avons attendu trop longtemps, nous nous sommes tus trop longtemps, nous avons tourné la tête trop longtemps », a déclaré à la foule Marina Vidojevic, une enseignante du primaire. Belgrade.

Dit-elle:

Nous voulons des écoles, des rues, des villages et des villes sûrs pour tous les enfants.

Les manifestants ont également appelé à la démission de plusieurs hauts responsables, dont le ministre de l’Intérieur et le chef de l’agence de renseignement serbe.

Dimanche, le ministre de l’Éducation du pays a démissionné, citant dans sa lettre de démission la « tragédie cataclysmique » provoquée par la fusillade dans une école la semaine dernière.

L’opposition demande également que les émissions de télé-réalité connues pour promouvoir la violence soient supprimées, ainsi que l’interdiction des journaux pro-gouvernementaux qui attisent régulièrement les tensions avec des articles grossiers ciblant les dissidents politiques.

Après le rassemblement, le président Aleksandar Vucic a rejeté les protestations lors d’une interview en direct, la qualifiant de cascade « politique ».

« J’ai demandé vraiment et sincèrement… aux gens de ne pas organiser quelque chose comme ça, non pas parce que j’étais effrayé ou menacé, mais parce que je sentais que ce n’était pas bon pour le pays », a déclaré Vucic.

A LIRE AUSSI | Huit morts, 13 blessés : la Serbie secouée par un deuxième « acte terroriste » en une semaine

Après la fusillade de la semaine dernière, Vucic s’est engagé à « désarmer » la Serbie avec un plan ambitieux pour réprimer les armes à feu légales et illicites dans le pays.

La Serbie a le plus haut niveau de possession d’armes à feu en Europe, avec environ 39 personnes sur 100 possédant des armes à feu, selon le groupe de recherche Small Arms Survey.