Des milliers de personnes se rassemblent à Washington pour le 60e anniversaire du discours « de rêve » de Martin Luther King

Des milliers d’Américains ont convergé samedi vers Washington pour commémorer le 60e anniversaire de la Marche sur Washington, un événement crucial dans le mouvement américain des droits civiques des années 1960, au cours duquel Martin Luther King Jr a prononcé son discours galvanisant « J’ai un rêve ».

La marche de 1963 a rassemblé plus de 250 000 personnes dans la capitale nationale pour réclamer la fin de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale. Beaucoup attribuent cette démonstration de force à l’adoption du Civil Rights Act de 1964.

Organisée par l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur et d’autres groupes de défense des droits civiques, la marche de cette année a eu lieu au Lincoln Memorial, toile de fond de l’appel passionné de King à l’égalité, alors que de nombreux orateurs ont averti qu’il restait encore beaucoup de travail à faire.

Les gens assistent samedi au 60e anniversaire de la marche sur Washington au Lincoln Memorial à Washington. Photo : AP

Margaret Huang, présidente et directrice générale du groupe de défense des droits civiques à but non lucratif Southern Poverty Law Center, a déclaré à la foule que la marche d’il y a 60 ans avait ouvert des portes et donné naissance à de nouveaux outils pour lutter contre la discrimination raciale.