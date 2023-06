Des milliers de personnes se rassemblent à Stonehenge pour le rituel annuel marquant le solstice d’été

LONDRES (AP) – Tous saluent le soleil levant.

Une alliance apparemment curieuse de druides, païens, hippies, résidents locaux, touristes et sorcières et sorciers costumés se rassemblent autour d’un cercle de pierres préhistoriques dans une plaine du sud de l’Angleterre pour exprimer leur dévotion au soleil ou pour s’amuser en commun.

Ils resteront et célébreront à Stonehenge pour la nuit et salueront le lever du soleil mercredi, qui sera le jour le plus long de l’hémisphère nord.

Partout au Royaume-Uni, l’optimisme règnera en maître alors que l’été commence officiellement. Ce n’est pas un hasard si le festival de Glastonbury situé à proximité, l’un des plus grands événements musicaux au monde, ouvre également ses portes mercredi. Stonehenge et Glastonbury sont censés se trouver sur des lignes telluriques – des connexions énergétiques mystiques à travers le Royaume-Uni

Pour les milliers de personnes qui font le pèlerinage à Stonehenge, à environ 128 kilomètres au sud-ouest de Londres, il est plus qu’impatient d’aller voir Elton John à Glastonbury ou quelques cidres au soleil.

Pour les druides, les spirites modernes liés à l’ancien ordre religieux celtique, Stonehenge a une importance séculaire, et ils seront là pour effectuer des rituels de l’aube autour du solstice dans leurs robes blanches traditionnelles. Il s’agit effectivement du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.

Cette année, le solstice d’été à Stonehenge va de 19 h le mardi à 8 h le mercredi. Pour cette nuit, les fidèles sont autorisés à passer la nuit à l’intérieur du cercle de pierres. D’autres chantent ou jouent de leur guitare acoustique. L’alcool est interdit, tout comme les systèmes de sonorisation. Apportez une couverture, mais pas de sacs de couchage, s’il vous plaît. Et définitivement, pas d’escalade sur les pierres.

Les règles se sont durcies au fil des décennies, certainement pendant la pandémie de coronavirus. Dans un passé moins restreint, des dizaines de milliers de personnes voyageaient à pied, en voiture, en bus ou en moto pour adorer au temple solaire ou simplement s’amuser un peu.

C’est un symbole de la culture et de l’histoire britanniques et reste l’un des plus grands attraits touristiques du pays, malgré les embouteillages apparemment permanents sur l’autoroute A303 à proximité, une route populaire pour les automobilistes voyageant vers et depuis le sud-ouest de l’Angleterre.

Stonehenge, l’un des monuments préhistoriques les plus célèbres au monde et un site du patrimoine mondial, a été construit sur les terres plates de la plaine de Salisbury par étapes à partir d’il y a 5 000 ans, avec le cercle de pierre unique érigé à la fin du néolithique vers 2 500 av. , les soi-disant pierres bleues, sont connues pour provenir des collines de Preseli dans le sud-ouest du Pays de Galles, à près de 240 kilomètres, mais l’origine des autres reste un mystère.

La signification du site a fait l’objet de débats vigoureux, certaines théories semblant plus farfelues, voire étrangères, que d’autres.

English Heritage, une organisation caritative qui gère des centaines de sites historiques, note plusieurs explications – Stonehenge étant un lieu de couronnement pour les rois danois, un temple druidique, un centre de culte pour la guérison ou un ordinateur astronomique pour prédire les éclipses et les événements solaires.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que l’interprétation la plus généralement acceptée « est celle d’un temple préhistorique aligné avec les mouvements du soleil ».

Après tout, les pierres s’accordent parfaitement avec le soleil aux solstices d’été et d’hiver. Au solstice d’été, le soleil se lève derrière la pierre du talon dans la partie nord-est de l’horizon et ses premiers rayons brillent au cœur du cercle de pierres. Lorsque le ciel est clair, ces rayons sont un spectacle triomphal à voir.

Mais, soyons honnêtes, ce n’est pas toujours le cas pendant l’été britannique. Après des semaines de temps sec et ensoleillé, les prévisions pour mardi soir et mercredi matin sont un peu incertaines.

Il est temps de prier le roi soleil.

Pan Pylas, The Associated Press