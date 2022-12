Des milliers de personnes se rassemblent à Rome contre l’armement de l’Ukraine (VIDEO) — RT World News

Les syndicalistes et les gauchistes ont défilé après que le nouveau gouvernement a promis plus d’armes pour Kiev l’année prochaine

Des manifestants de gauche sont descendus samedi dans les rues de Rome, exigeant des salaires plus élevés et condamnant le gouvernement italien pour avoir renouvelé un décret lui permettant d’envoyer des armes à l’Ukraine jusqu’en 2024.

Organisée par le syndicat italien USB et soutenue par un certain nombre de factions politiques de gauche, la manifestation a vu des milliers de personnes se rassembler sur la Piazza della Repubblica et défiler derrière une banderole lisant “baissez les armes, augmentez les salaires.”

Des manifestations à grande échelle contre les livraisons d’armes à l’Ukraine ont eu lieu à Rome. La marche de protestation a été organisée par les syndicats nationaux. Les manifestants ne sont pas satisfaits de la situation économique du pays. Les manifestants réclament des salaires plus élevés. pic.twitter.com/nIZaxv4ED4 — Natalia Gabriella Dominique (@ Natalia96058112) 4 décembre 2022

‼️Hoy estaba viendo las noticias en el Canal 1 de España y estas Noticias no muestran. ¡¡¡Y sin embargo hay manifestaciones in toda Europa!!! 🇮🇹 En Italie, les sindicatos nacionales organisent une marche de protestation à Rome contre le suministro de armas a Ucrania.👇 pic.twitter.com/JpYQEG2qxe — ANGELIKA DIMON (@angelika_dimon) 4 décembre 2022

« Le gouvernement Meloni nous entraîne de plus en plus dans une spirale de guerre aux résultats imprévisibles », l’USB a écrit avant la manifestation. “L’Italie est évidemment un pays belligérant et actif dans le conflit, malgré le fait que la grande majorité de la population est contre la guerre et la forte augmentation des dépenses militaires qui en résulte.”

Le nouveau Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a publié jeudi un décret autorisant son cabinet à continuer d’envoyer des armes à l’Ukraine jusqu’à la fin de 2023 sans demander l’approbation formelle du Parlement. Son prédécesseur, Mario Draghi, était un fervent partisan de Kiev et a perdu le pouvoir après qu’un désaccord sur les livraisons d’armes a divisé le plus grand parti de son gouvernement de coalition, le Mouvement cinq étoiles.

Le public italien est également divisé, avec 49% opposés à l’envoi d’armes à Kiev et 38% favorables, selon un sondage réalisé par EuroWeek News le mois dernier. De plus, 49% des Italiens pensent que l’Ukraine doit faire des concessions à la Russie dans le conflit en cours pour accélérer le processus de paix, tandis que seulement 36% souhaitent que Kiev continue à se battre.

Le mois dernier, un autre rassemblement à Rome appelant à un accord de paix pour mettre fin au conflit ukrainien a attiré 100 000 personnes, ont indiqué les organisateurs.