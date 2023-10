Des milliers de personnes brandissant le drapeau palestinien noir, vert, rouge et blanc et scandant « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » se sont rassemblées samedi après-midi sur la place Pershing pour protester contre l’escalade de la guerre aérienne et terrestre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. .

L’événement a débuté avec une série d’orateurs qui ont déploré la mort de milliers de civils palestiniens dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, lorsque les militants du Hamas ont lancé leur incursion sanglante en Israël, et ont appelé à la fin de ce qu’ils ont appelé une occupation israélienne du territoire. enclave densément peuplée sur la côte orientale de la mer Méditerranée.

La foule a ensuite commencé à défiler lentement au milieu de la 6ème rue, attirant des centaines de personnes supplémentaires venues montrer leur soutien en se joignant à l’événement dirigé par des groupes parmi lesquels le Mouvement de la jeunesse palestinienne, une organisation populaire indépendante de jeunesse palestinienne et arabe.

Les manifestants brandissent un gigantesque drapeau palestinien noir, vert, rouge et blanc pour montrer leur soutien aux Palestiniens sur Pershing Square, dans le centre-ville de Los Angeles, samedi. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Parmi eux se trouvait Salah Odeh, de Pasadena, qui a déclaré qu’il était censé avoir rejoint ses coéquipiers de l’Université de La Verne lors d’un match samedi, mais a décidé que la situation dans son pays d’origine est « plus grande que le football ».

Il a déclaré qu’il était impératif que la population de Gaza reçoive une aide humanitaire et que les combattants palestiniens reçoivent une assistance militaire face à la campagne de bombardement israélienne de ces dernières semaines.

« Les gens offrent leurs prières, et c’est bien, mais nous avons besoin d’une aide physique. Nous avons besoin d’une assistance militaire », a déclaré Odeh, qui portait un keffieh noir et blanc sur la tête, un drapeau palestinien autour du cou comme une cape, ainsi qu’une chemise et des colliers pro-palestiniens.

Gaza, a-t-il ajouté, « est une prison à ciel ouvert où tout le monde a été condamné à mort simplement parce qu’il est Palestinien ».

Des manifestants pro-palestiniens défilent samedi sur la 6ème rue du centre-ville de Los Angeles. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

De nombreux manifestants ont été encouragés par l’ampleur de la manifestation de samedi, qu’ils considèrent comme une indication que les jeunes générations rejettent les récits médiatiques qui, selon eux, semblent injustement présenter l’ensemble du peuple palestinien comme des terroristes.

Negar Mizani, de Los Angeles, était accompagnée de son mari et de sa fille de 3 ans lors de leur troisième manifestation de rue depuis le début de la guerre le 7 octobre avec une attaque contre Israël par des militants du Hamas.

Elle a partagé un plaidoyer passionné. « Nous souhaitons la fin de l’apartheid israélien – et un cessez-le-feu », a-t-elle déclaré. “Il s’agit de reconnaître l’humanité du peuple de Gaza.”

A proximité, Roy Nashef, de Los Angeles, a brandi une pancarte appelant les médias à faire la différence entre le Hamas et les habitants de Gaza. “Je suis juste ici pour pleurer avec tout le monde”, a-t-il déclaré.

La guerre a conduit les manifestants sur les deux côtés descendre dans les rues de Californie et du monde entier.

Il y a une semaine, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés sur Pershing Square, dans le centre-ville de Los Angeles, puis ont commencé à défiler dans Hill Street en scandant et en brandissant des pancartes dénonçant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme un « criminel de guerre ».

Des milliers de pro-palestiniens les manifestants se sont rassemblés deux semaines plus tôt près du consulat israélien à l’ouest de Los Angeles pour condamner le bombardement de Gaza.

Le lendemain, des milliers de personnes ont défilé vers le Musée de la Tolérance du Centre Simon Wiesenthal en signe de solidarité avec Israël. Los Angeles abrite la deuxième plus grande communauté juive d’Amérique, avec plus de 500 000 membres, et même si les opinions sur le conflit sont très variées, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés ébranlés par les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines.

Le le dernier bain de sang a commencé Le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé son incursion en Israël, tuant plus de 1 400 personnes – pour la plupart des civils – et prenant plus de 200 otages. Depuis lors, Israël a lancé un barrage de frappes aériennes sur Gaza qui ont détruit des quartiers alors que les militants du Hamas tiraient des roquettes sur Israël.

Samedi, les responsables palestiniens ont publié les noms de 6 747 Palestiniens tués et ont appelé à l’aide dans une crise humanitaire, avec plus d’un million de personnes déplacées.

Les responsables israéliens ont déclaré que 230 otages étaient toujours détenus à Gaza par le Hamas. Samedi soir, Netanyahu a déclaré que l’armée avait ouvert une « deuxième étape » dans la guerre en élargissant les bombardements et en envoyant des troupes terrestres à Gaza.

Le rédacteur du Times, Louis Sahagun, a contribué à ce rapport.