Des manifestants, dont beaucoup ne portaient pas de masque facial, sont descendus à Berlin mercredi matin pour manifester leur opposition à la proposition de la chancelière Angela Merkel qui donnerait au gouvernement national le pouvoir de mettre en œuvre de nouvelles restrictions si les taux d’incidents régionaux du Covid-19 dépassaient certains seuils.

De la musique pouvait être entendue alors que les personnes rassemblées près de la porte de Brandebourg brandissaient des drapeaux et des bannières mêlés aux messages « Arrêtez l’alarmisme maintenant, » aussi bien que «Paix, liberté, pas de dictature» et « la démocratie. »

La police a déclaré avoir 2200 agents en service pour sécuriser la zone et assurer le respect des règles Covid-19. Le bâtiment du Reichstag et la porte de Brandebourg ont été bouclés. Un porte-parole de la police a déclaré que les canons à eau étaient prêts et pouvaient être utilisés si nécessaire. La police de Berlin a été renforcée par la police fédérale et des agents de plusieurs États fédéraux.

Le parlement votera mercredi sur la nouvelle loi sur la protection contre les infections, qui donnerait à Merkel le pouvoir d’introduire un verrouillage national ou des restrictions régionales. Les mesures comprendraient un couvre-feu nocturne, des fermetures d’écoles et de nouvelles limites sur les rassemblements privés, les sports et les ouvertures de magasins.

L’Allemagne a connu des manifestations de masse en novembre alors que la deuxième vague a frappé le pays et que de nouvelles restrictions ont été introduites par la chancelière. La nation fait maintenant face à une troisième vague, avec une grande partie de l’Europe, alors que de nouvelles variantes, y compris la souche britannique la plus contagieuse, deviennent plus répandues. Le taux d’infection sur sept jours est de 176 cas pour 100 000 habitants, soit moins qu’en France mais plusieurs fois plus qu’au Royaume-Uni.

