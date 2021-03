Pendant ce temps, plusieurs États, dont l’Uttar Pradesh, ont publié des lignes directrices pour Holi en vue de l’augmentation des cas de coronavirus. Le gouvernement UP a rendu obligatoire la demande d’autorisation de rassemblement de plus de 10 personnes et les personnes de plus de 60 ans, de moins de 10 ans et les personnes souffrant de comorbidités ont été invitées à éviter les rassemblements.

