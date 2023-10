Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la plus grande ville d’Australie pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens au milieu des bombardements israéliens sur Gaza.

Environ 15 000 personnes ont assisté au rassemblement à Sydney samedi, a déclaré l’organisateur du Palestine Action Group, les manifestants scandant « Palestine libre, libre » et « A bas, à bas Israël ».

Des milliers d’Australiens supplémentaires ont participé à des rassemblements à Perth, Brisbane et Hobart, et d’autres événements pro-palestiniens devraient avoir lieu dimanche à Melbourne et Adélaïde.

« C’est difficile, ce qui a été diffusé dans les médias occidentaux ne reflète absolument pas ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Abdullah Ali, qui a assisté au rassemblement de Sydney, cité par l’Australian Broadcasting Corporation.

« Ce que je vois est différent… Je vois des parties d’enfants mises dans des sacs en plastique, c’est extrêmement difficile à voir pour quiconque. »

Au moins 4 137 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a commencé ses bombardements sur l’enclave en réponse aux attaques du Hamas le 7 octobre, selon des responsables palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive sur Gaza jusqu’à ce que le groupe armé palestinien soit éliminé, dans l’espoir que les troupes israéliennes lanceront bientôt une invasion terrestre de l’enclave.

Oxfam et les agences des Nations Unies ont averti que l’enclave était confrontée à une catastrophe humanitaire, car les habitants risquent de contracter le choléra et d’autres maladies infectieuses mortelles en raison de l’effondrement des services d’eau et d’assainissement.

Le rassemblement de samedi s’est déroulé dans le calme après avoir reçu l’approbation de dernière minute de la police, à la suite d’une controverse sur un événement précédent comportant des slogans anti-juifs.

Les organisateurs avaient prévenu que les chants anti-juifs, les drapeaux brûlés et les fusées éclairantes ne seraient pas tolérés pendant l’événement.

Aucune arrestation n’a été signalée.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, avait promis plus tôt une « tolérance zéro » pour la violence ou les discours de haine.