Des milliers d’Israéliens ultra-orthodoxes ont envahi dimanche les funérailles d’un rabbin de premier plan à Jérusalem, faisant fi de l’interdiction du pays d’organiser de grands rassemblements publics pendant la pandémie.

Le cortège funèbre du rabbin Meshulam Soloveitchik, décédé à 99 ans, s’est frayé un chemin dans les rues de Jérusalem lors de la dernière manifestation du refus des ultra-orthodoxes israéliens d’honorer les restrictions relatives aux coronavirus.

Le phénomène a sapé la campagne de vaccination agressive du pays pour maîtriser une épidémie qui fait rage et a menacé de blesser le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors des élections de mars. Deux challengers ont accusé Netanyahu de ne pas avoir appliqué la loi en raison de la pression politique de ses alliés politiques ultra-orthodoxes.

Des foules densément peuplées de personnes se sont rassemblées à l’extérieur du domicile du rabbin, ignorant les restrictions sur les rassemblements extérieurs de plus de 10 personnes. Beaucoup ne portaient pas de masques. Des milliers de funéraires ultra-orthodoxes vêtus de noir ont couru devant l’entrée principale de la ville vers le cimetière où Soloveitchik devait être enterré. Une poignée de policiers ont bloqué des intersections à la circulation pour permettre aux participants de passer, mais n’ont semblé prendre aucune mesure pour empêcher le rassemblement illégal.

Les médias israéliens ont déclaré que Soloveitchik, un éminent érudit religieux qui dirigeait un certain nombre de séminaires bien connus, avait récemment souffert du COVID-19.

Alon Halfon, un responsable de la police de Jérusalem, a déclaré à Channel 13 TV que la police n’avait guère d’autre choix que d’autoriser le défilé massif. Il a déclaré que l’action de la police avait contribué à réduire la taille de la foule et qu’une centaine de contraventions avaient été émises pour des infractions sanitaires. Mais dans un environnement aussi dense, avec des enfants parmi la foule, tenter de disperser la foule aurait été «imprudent et dangereux».

Le ministère israélien de la Santé a enregistré plus de 640000 cas confirmés de coronavirus et au moins 4745 décès depuis le début de la pandémie.

Israël a récemment enregistré en moyenne plus de 6000 cas confirmés de coronavirus chaque jour, l’un des taux d’infection les plus élevés du monde en développement. Dans le même temps, Israël a vacciné plus de 3 millions de ses citoyens, également l’un des taux par habitant les plus élevés au monde.

Les experts de la santé affirment que la campagne de vaccination pourrait prendre plusieurs semaines pour avoir un effet sur les taux d’infection et d’hospitalisation. Le cabinet israélien se réunissait dimanche et prévoyait de prolonger une semaine de plus un verrouillage national. Le gouvernement a imposé les restrictions de mouvement et la fermeture d’écoles et d’entreprises non essentielles le mois dernier dans le but de lutter contre la pandémie galopante d’Israël.

Un nombre disproportionné de cas de coronavirus en Israël appartiennent à la minorité ultra-orthodoxe du pays. La communauté strictement religieuse, qui représente environ 11% des 9,2 millions d’habitants d’Israël, représente environ 40% des nouveaux cas.

De nombreuses sectes ultra-orthodoxes ont gardé les écoles, les séminaires et les synagogues ouverts et ont organisé des mariages et des funérailles de masse en violation des restrictions de verrouillage qui ont fermé des écoles et de nombreuses entreprises dans d’autres régions du pays. Ces dernières semaines ont vu de violents affrontements entre des membres de la communauté ultra-orthodoxe bafouant les règles et des policiers essayant de les faire respecter.

Les dirigeants ultra-orthodoxes disent avoir été injustement distingués et soutiennent que le public laïque du pays ne comprend pas l’importance des prières publiques et des études religieuses dans leur communauté. Ils affirment que les moqueurs ne représentent qu’une petite partie de leur communauté diversifiée et accusent les conditions de vie surpeuplées de l’épidémie.

Netanyahu a longtemps compté sur les partis ultra-orthodoxes pour son soutien, et les critiques disent qu’il a refusé de contrarier ses alliés avant des élections critiques. Sans le soutien ultra-orthodoxe, il sera extrêmement difficile pour Netanyahu de concocter une coalition gouvernementale – d’autant plus qu’il cherche à être immunisé contre un procès pour corruption en cours.

Mais il y a des signes que cette alliance pourrait devenir un handicap en raison de la colère publique généralisée face au comportement ultra-orthodoxe pendant la pandémie. Un sondage de la semaine dernière a indiqué que plus de 60% des Israéliens ne veulent pas que les partis ultra-orthodoxes servent dans la prochaine coalition.

Les funérailles de dimanche sont survenues un jour après que la police a utilisé un canon à eau pour disperser des manifestants anti-Netanyahu près de la résidence du Premier ministre. Et les médias israéliens ont montré que la police infligeait de manière agressive des amendes aux personnes violant le verrouillage à Tel Aviv, accusant la police de suivre deux poids deux mesures.

Gideon Saar, un politicien israélien de droite défiant Netanyahu lors des élections, a critiqué le Premier ministre sur Twitter, affirmant que «les photos de Jérusalem prouvent que Netanyahu a renoncé à appliquer la loi pour des raisons politiques. Cela n’arrivera pas dans un gouvernement dirigé par moi. Il y aura une loi pour tous et elle sera appliquée.

Un autre challenger, Yair Lapid, chef d’un parti centriste faisant appel aux électeurs laïques de la classe moyenne, a déclaré dans un discours au parlement qu’il n’avait rien contre les ultra-orthodoxes ou leurs partis.

«J’ai un gros problème avec quelqu’un qui pense que la loi ne s’applique pas à lui», dit-il. «La loi est pour tout le monde.»