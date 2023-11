Des milliers de personnes se joignent à la marche pro-palestinienne à Londres | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres et ont commencé à marcher en solidarité avec la Palestine en scandant « Arrêtez de bombarder Gaza » et « Cessez-le-feu maintenant ».

La « Marche nationale pour la Palestine » de samedi est la dernière d’une série de rassemblements dans la capitale britannique pour montrer son soutien aux Palestiniens depuis qu’Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre sur la bande de Gaza à la suite des attaques du groupe palestinien Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre. .

L’assaut du Hamas a tué environ 1 200 Israéliens et fait plus de 240 prisonniers.

Les attaques israéliennes, qui, selon lui, visent à anéantir le groupe palestinien qui dirige Gaza, ont tué plus de 11 000 personnes en 34 jours, dont plus de 4 500 enfants.

L’ancien chef de l’opposition britannique Jeremy Corbyn et député d’Islington a également participé au rassemblement pro-palestinien et a exigé un cessez-le-feu.

Les ministres du gouvernement britannique avaient demandé l’annulation de la marche de samedi car elle tombe le jour de l’armistice, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et commémore les personnes tuées au cours d’une action militaire.

Mercredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aux journalistes qu’il tiendrait le commissaire de la police métropolitaine responsable de la sécurité puisque le responsable de la police avait défié les demandes d’interdiction des manifestations pro-palestiniennes le jour de l’armistice.

Des contre-manifestants de droite arrêtés

La police a déclaré que 82 personnes avaient été arrêtées samedi dans le centre de Londres – des membres d’un groupe de contre-manifestants qui s’opposaient à une marche pro-palestinienne qui se déroulait dans la ville. Ils ont déclaré qu’ils avaient procédé à ces arrestations pour empêcher une rupture de l’ordre public.

Quelques heures avant le début de la manifestation samedi matin, à 1,6 km du début de la marche, environ 1 000 personnes ont envahi les rues pour assister aux événements de commémoration au monument aux morts du Cénotaphe.

Parmi la foule, certains contre-manifestants de droite les opposants à la marche pro-palestinienne ont scandé des messages tels que « Nous voulons le retour de notre pays ».

Des bagarres ont éclaté près du Cénotaphe entre policiers et manifestants de droite. La police a utilisé des matraques pour arrêter les manifestants et les cérémonies au mémorial n’ont pas été interrompues. D’autres affrontements ont eu lieu dans d’autres quartiers de la ville, notamment dans le quartier chinois et à proximité du Parlement.

Après l’affrontement près du cénotaphe, la police a déclaré que les contre-manifestants ne constituaient pas un groupe unique et que les agents les suivaient alors qu’ils s’éloignaient vers d’autres quartiers de Londres. S’ils tentaient d’attaquer la marche pro-palestinienne, « nous utiliserons tous les pouvoirs et tactiques à notre disposition pour empêcher que cela ne se produise », a déclaré la police.

«Les scènes de désordre auxquelles l’extrême droite a assisté au Cénotaphe sont une conséquence directe des propos du ministre de l’Intérieur. Le travail de la police est devenu beaucoup plus difficile », a déclaré le maire de Londres Sadiq Khan dans un message sur X.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a récemment qualifié les manifestations pro-palestiniennes de « marches haineuses » et a déclaré que la police « joue aux favoris » et adopte une position douce à l’égard des rassemblements de soutien à Gaza.

“Le Met a tout mon soutien pour prendre des mesures contre toute personne trouvée en train de propager la haine et d’enfreindre la loi”, ajoute le message de Khan.