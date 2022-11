Des milliers de personnes se joignent à la marche nationaliste le jour de l’indépendance de la Pologne

VARSOVIE, Pologne (AP) – Des milliers de personnes à Varsovie ont rejoint vendredi une marche annuelle du jour de l’indépendance organisée par des groupes nationalistes polonais et qui a été marquée par la violence ces dernières années.

La marche est controversée car elle est dirigée par des groupes d’extrême droite et a inclus des messages nationalistes blancs et anti-immigrés au cours des dernières années. Mais de nombreuses personnes, dont certaines avec de jeunes enfants, défilent également, voyant dans l’événement un moyen de montrer leur patriotisme.

Un grand nombre portait le drapeau blanc et rouge de la Pologne et quelques fusées éclairantes. Quelques personnes portaient des banderoles du Camp radical national d’extrême droite représentant une falanga, un symbole d’extrême droite datant des années 1930 d’une main stylisée avec une épée.

La marche pour l’indépendance de cette année s’est déroulée sous les slogans « La Pologne en tant qu’État-nation » et « Une nation forte. Grande Pologne.

Un grand nombre de policiers ont été déployés pour éviter la violence des années passées, qui comprenait des émeutes, des affrontements avec la police et la destruction des infrastructures de la ville.

Des officiers masqués ont séparé un groupe de contre-manifestants antifascistes des participants à la marche.

Un militant tenant un drapeau LGBT, Dominik Gasiorowski, a déclaré qu’un officier l’avait attrapé de force et l’avait enlevé, ainsi que d’autres qui scandaient qu’ils avaient le droit de manifester. On leur a dit que leur rassemblement était illégal.

Dans un endroit séparé de Varsovie, un rassemblement antifasciste comprenait des personnes vêtues de vêtements colorés battant des tambours.

La fête de l’indépendance célèbre la restauration de la souveraineté nationale de la Pologne en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale et 123 ans de domination étrangère. Dans toute la Pologne, des événements ont été organisés pour marquer la journée, notamment le chant de l’hymne national et une cérémonie dirigée par le président Andrzej Duda sur la tombe du soldat inconnu.

“La réalité de ces dernières années nous a fait très soudainement prendre conscience de ce que signifie avoir et ne pas avoir un État libre et souverain, ce que signifie avoir et ne pas avoir l’indépendance”, a déclaré Duda, faisant allusion à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Duda a été rejoint par Gitanas Nauseda, le président de la Lituanie, qui, comme la Pologne, est un allié solide de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a adressé à la Pologne des vœux émouvants pour le jour de l’indépendance dans une courte vidéo exprimant sa gratitude pour l’aide de la Pologne depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

« Les Ukrainiens se rappelleront comment vous nous avez accueillis, comment vous nous avez aidés. Votre pays est notre sœur », a déclaré Zelenskyy.

Les Polonais se sont ralliés à la cause de l’Ukraine et la Pologne a accueilli un grand nombre de réfugiés. Mais il existe également des tensions persistantes concernant un conflit ethnique polono-ukrainien dans lequel 100 000 Polonais ont été tués par des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale.

Certains groupes d’extrême droite tentent d’entretenir ces tensions. Une grande affiche de la marche de vendredi disait “Arrêtez l’ukrainisation de la Pologne”.

The Associated Press