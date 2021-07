Des milliers de personnes sans électricité, des vols détournés

Une possible tornade a balayé la région de Washington DC jeudi soir, traversant le National Mall et perturbant les vols à l’aéroport national Reagan.

Les prévisionnistes essayaient toujours de déterminer si les dommages causés par le vent en Virginie, dans le district et dans le Maryland étaient causés par une tornade ou des vents en ligne droite. Le service météorologique national a émis un avertissement de tornade jusqu’à 21 h 30, heure locale, et a déclaré environ dix minutes après l’expiration de l’avertissement que le pire des orages était passé.

« Si vous êtes à Arlington, DC, ou à proximité dans la grande région métropolitaine: soyez extrêmement prudent si vous sortez ce soir », le service météorologique dit sur Twitter. « Il y a probablement beaucoup de branches pendantes et d’arbres penchés provenant de tempêtes antérieures qui peuvent tomber pendant la nuit. Évitez les zones boisées, les fils tombés et les routes inondées ou fermées. »

Plus de 30 000 ménages étaient sans électricité dans les comtés environnants du Maryland et de la Virginie, selon poweroutage.us. Au moins 10 000 ménages étaient sans électricité dans la zone métropolitaine de DC, selon Potomac Electric Power Company.

Les vents ont soufflé jusqu’à 52 mph à l’aéroport national Reagan, perturber les vols et les détourner vers l’aéroport international de Dulles. Les vents ont également causé des dommages à des arbres aussi près que le National Mall et jusqu’à Arlington, en Virginie, où une blessure a été signalée lorsqu’un arbre est tombé et piégé un habitant. La victime a été transportée dans un hôpital local et soignée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a déclaré le service d’incendie d’Arlington sur Twitter.

10 histoires vraies de tragédie de tornade, triomphe et bizarrerie dans le Sud

Au moins 5 blessés, 100 maisons endommagées alors qu’une tornade traverse la banlieue de Chicago

Des photos et une vidéo de la tempête ont inondé les médias sociaux, y compris dommages aux vitres, ciel menaçant et arbres abattus.

La tempête à l’origine de la possible tornade était la deuxième tempête à Washington ce jour-là. Une première veille d’orage violent a été émise en début d’après-midi. Les avertissements de crue éclair des deux tempêtes restent en place, dit le service météo.

Les averses et les orages se poursuivront dans la région pendant la nuit, a indiqué le service météorologique. Des averses éparses vendredi céderont la place à une brève accalmie de pluie vendredi soir et samedi matin. Un week-end de vacances sans pluie commencera dimanche.