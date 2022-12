Des milliers de personnes sans eau dans la «ville la plus chic du Royaume-Uni» avec des habitants furieux obligés de parcourir des kilomètres pour prendre des douches et aller aux toilettes

Des MILLIERS d’habitants furieux se sont retrouvés sans eau dans l’une des villes les plus chics de Grande-Bretagne.

Jusqu’à 3 000 personnes n’ont pas pu se laver ou tirer la chasse d’eau au cours des quatre derniers jours en raison d’une rupture de canalisation.

Le député de Tunbridge Wells, Greg Clark, avec le PDG de South East Water, David Hinton Crédit : Twitter

Une station d’eau en bouteille a été installée dans un supermarché Tesco Crédit : google maps

Au lieu de cela, ils ont dû parcourir des kilomètres pour aller aux douches et aux toilettes, certains utilisant des gymnases locaux ou des maisons d’amis dans les villes voisines.

South East Water a blâmé le temps glacial et a installé une station d’eau en bouteille dans un supermarché Tesco à proximité.

Mais les habitants de Tunbridge Wells, dans le Kent, ont accusé la société des eaux de présider à une situation chaotique qui les a laissés déshumanisés.

La maman d’un enfant, Gemma Shelley, 42 ans, qui vit dans l’une des zones touchées, a déclaré au Sun: “C’est un vrai foutoir de South East Water et tout le monde sur notre route est à bout de souffle.

“Nous devons téléphoner à des amis qui vivent dans la ville voisine pour leur demander s’ils acceptent que nous utilisions leur douche.

“Nous utilisons les installations de notre salle de sport locale lorsque la nature nous appelle. C’est embarrassant et en fait assez déshumanisant.

“Ils blâment le froid récent, mais pourquoi cela s’est-il produit à plusieurs reprises cette année – notre région a été coupée plus de 20 fois au cours des derniers mois.

“C’est une honte totale et il doit y avoir une indemnisation.”

C’est également la huitième fois que le résident Ian Wright se retrouve sans eau en plusieurs semaines, a rapporté Kent Online.

Sa fille Zuzi Ledger a déclaré: “Pendant cette période, il a été sans eau pendant plus de 57 heures, mais c’est la plus longue période pendant laquelle il a été sans eau jusqu’à présent.

“Ils n’arrêtent pas de me dire qu’ils vont lui fournir de l’eau mais ils ne le font jamais.

“J’ai demandé à mon frère de lui apporter des bouteilles, mais il ne les aura pas avant d’avoir fini de travailler. C’est ridicule. C’est un droit humain.

Le député Greg Clark a déclaré: “La situation a été un cauchemar pour des milliers de personnes, et particulièrement stressante par temps glacial et avec Noël si proche.”

Douglas Whitfield, directeur des incidents chez South East Water, a déclaré : « Les clients de la région de Tunbridge Wells connaissent aujourd’hui des approvisionnements en eau intermittents alors que nous continuons à faire face à des problèmes d’équilibre entre l’offre et la demande d’eau potable.

« La demande en eau a de nouveau grimpé en flèche suite à une augmentation drastique des ruptures de conduites et des fuites des clients dans toute la région.

«Nous sommes vraiment désolés pour les clients pour la perturbation continue que nous savons inacceptable. Notre équipe de techniciens travaille 24 heures sur 24 en utilisant diverses méthodes pour rediriger l’eau autour du réseau et alléger la pression sur notre système.

“Cependant, nous comptons également sur la réduction de la demande en eau afin de pouvoir rétablir l’approvisionnement à des niveaux normaux.

«Notre station d’eau en bouteille à Tesco Superstore, Woodgate Corner, Pembury, Tunbridge Wells, TN2 4NE a ouvert à 9h30 et notre équipe de service client est occupée à livrer de l’eau en bouteille à ceux qui en ont le plus besoin.

“Les problèmes d’approvisionnement sont causés par nos réservoirs de stockage souterrains qui s’épuisent, ce qui signifie que les pompes de surpression qui pompent l’eau vers un sol plus élevé cessent de fonctionner.

«Nous travaillons aussi vite que possible et nos équipes de fuite sont sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, localisant et réparant ces fuites et éclatements, mais il est impossible de prédire où et quand elles se produiront.

«Nous continuons à demander aux clients de vérifier leurs propres canalisations dans les maisons, les écoles et les entreprises pour détecter les fuites et les éclatements, ainsi que les robinets extérieurs et les auges pour le bétail qui peuvent également avoir été endommagés par les basses températures. Même de petites fuites et éclatements peuvent causer des problèmes et des dommages.”