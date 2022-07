Des milliers de personnes saluent Suarez à son retour au Nacional uruguayen

Montevideo (AFP) – Des milliers de fans se sont déplacés pour accueillir Luis Suarez dimanche alors que l’attaquant vedette rejoignait Nacional, le club où il a commencé sa carrière il y a 17 ans.

Suarez, 35 ans, a admis qu’il était “nerveux” et “émotionnel” après avoir atterri à l’aéroport international de Montevideo juste avant 11h00 (14h00 GMT) où il a été accueilli par des membres de sa famille, des amis, les autorités du club et même des fans célèbres.

Arrivé dans un jet privé appartenant à son ami et ancien coéquipier à Barcelone, Lionel Messi, Suarez a ensuite quitté l’aéroport en cortège vers le stade Gran Parque Central de Nacional pour sa présentation officielle.

La presse locale a décrit cela comme la signature la plus importante de l’histoire du football uruguayen.

Dans sa première interview à son retour en Uruguay, Suarez a remercié les fans dont la campagne massive sur les réseaux sociaux pour le ramener s’est avérée décisive dans sa décision.

“Je suis là pour eux, merci à eux et à tous les supporters”, a-t-il déclaré à DirecTV.

Selon Nacional, le hashtag #SuarezANacional (Suarez to Nacional) lancé par les fans a été utilisé 50 millions de fois dans 35 pays.

Lorsque la nouvelle de sa signature a éclaté, Nacional a enregistré 5 000 nouveaux membres du club en 24 heures et a vendu 700 abonnements supplémentaires, selon la presse locale.

“Je suis convaincu que c’est la bonne étape vers le bon club et dans le bon pays pour préparer la Coupe du monde”, a ajouté Suarez.

– ‘Il est rentré’ –

Meilleur buteur international de l’Uruguay, Suarez était agent libre depuis mai, lorsqu’il a mis fin à une période réussie de deux ans à l’Atletico Madrid, remportant la Liga en 2020/21.

Auparavant, il avait passé six ans en Catalogne, chargé de trophées, où il faisait partie du célèbre triumvirat offensif “MSN” du Barça aux côtés de l’Argentin Messi et du Brésilien Neymar.

Quatre couronnes en Liga et la Ligue des champions en 2015 ont été les temps forts de son passage à Barcelone, au cours de l’une des périodes de gloire de l’histoire du club.

Il a signé un contrat à court terme avec Nacional jusqu’à la fin de l’année, ce qui signifie qu’il jouera pour son club d’enfance jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre.

La signature officielle de son contrat au stade Nacional devait comporter un spectacle musical auquel assistaient d’anciens grands du club.

“Jusqu’à il y a peu de temps, c’était impensable et maintenant nous sommes les meilleurs fans du monde. Nous sommes les seuls à pouvoir y parvenir”, a déclaré à l’AFP Alba Pinazo, 27 ans, fan de Nacional à l’aéroport.

“C’est une star mondiale et maintenant il est de retour à la maison”, a ajouté Roberto Correa, 62 ans.

– Garantie 16 matchs –

Le contrat de Suarez comprend une disposition qui garantit qu’il sera choisi dès le départ dans au moins 16 matches de Nacional au cours des 100 jours précédant la Coupe du monde.

Il pourrait faire ses débuts dès mardi en Copa Sudamericana — l’équivalent sud-américain de la Ligue Europa — face aux Brésiliens de l’Atletico Goianiense.

Sa quatrième Coupe du monde au Qatar sera probablement la dernière de Suarez avec l’équipe nationale.

Il a commencé sa carrière à Nacional en mai 2005, faisant ses débuts à 18 ans.

Après avoir remporté deux titres uruguayens avec Nacional, il a déménagé à Groningen aux Pays-Bas alors qu’il était encore adolescent, puis à l’Ajax un an plus tard.

Là, il a attiré l’attention de Liverpool et après trois saisons et demie en Angleterre, il a déménagé à Barcelone pour un montant de plus de 80 millions d’euros.

Il a été un personnage souvent controversé.

En 2011, alors qu’il jouait pour Liverpool, il a été accusé d’avoir abusé racialement de l’arrière français de Manchester United, Patrice Evra, pour lequel il a finalement été suspendu de huit matches.

Il s’est également vu imposer une interdiction de neuf matchs lors de la Coupe du monde 2014 pour avoir mordu l’Italien Giorgio Chiellini – la troisième fois qu’il avait mordu un joueur adverse.