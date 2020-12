Les équipes travaillaient toujours mardi pour rétablir le service de gaz naturel à des milliers de résidents et d’entreprises du Colorado après qu’une série de vandalisme a endommagé des lignes et a déclenché une enquête policière.

Black Hills Energy a déclaré que les équipes étaient en mesure de rétablir le service à ses « clients les plus critiques » lundi soir. La société n’a pas d’estimation du moment où le service de gaz serait entièrement rétabli pour les 3 500 clients concernés, a déclaré la porte-parole Carly West à USA TODAY.

« Les techniciens travaillent selon un modèle de réseau afin de se déplacer efficacement et de restaurer le service de gaz pour autant des 3 500 clients concernés le plus rapidement possible », a déclaré Black Hills Energy dans un communiqué.

La société a ajouté: « Les clients résidentiels auront la priorité pendant les heures de clarté, et après 23 heures, les techniciens travailleront pour rétablir le service aux bâtiments commerciaux et gouvernementaux. »

Les techniciens ont passé une grande partie de lundi à fermer 3500 compteurs de gaz à Aspen, a déclaré la société dans un communiqué. Les techniciens devaient faire du porte-à-porte pour fermer les compteurs avant de «purger et tester le système sous pression».

Après cela, l’entreprise pourrait commencer à rétablir le service pour les clients touchés qui étaient contraints de vivre sans chauffage ni eau chaude à des températures inférieures à zéro. Ce processus, qui oblige également les travailleurs à faire du porte-à-porte, devrait se poursuivre mardi, a déclaré Vance Crocker, vice-président des opérations de Black Hills Energy au Colorado, lors d’une conférence de presse.

« Nous avons environ 150 techniciens travaillant sur le terrain », a déclaré Crocker.

Les efforts pour rétablir le service ont été entravés par les températures glaciales et la neige dans la région. Il faisait 26 degrés à Aspen mardi après-midi, avec 30% de chance d’avoir plus de neige. Les températures sont prévues sous zéro mardi soir.

Black Hills Energy a fourni des milliers de radiateurs aux résidents sans chauffage ni eau chaude à utiliser, a déclaré Gabe Muething, commandant des incidents pour l’équipe de gestion des incidents du comté de Pitkin.

Le bureau du shérif local travaille avec des policiers pour « essayer de déterminer ce qui est arrivé à l’origine de ce vandalisme – qui l’a fait, comment cela s’est passé, etc. », a déclaré le chef de la police d’Aspen, Richard Pryor, lors de la conférence de presse de lundi.

Une photo de l’une des conduites de gaz, partagée par le Times, montre « Earth First! » écrit dessus. Le chef adjoint de la police, Bill Linn, a déclaré au journal que la police n’avait reçu aucune communication d’Earth First !, un groupe qui se décrit comme un « mouvement environnemental radical », s’attribuant le vandalisme.

Linn a déclaré au journal local que des agents du FBI travaillaient avec des détectives locaux dans le cadre de l’enquête. USA TODAY a contacté le FBI pour confirmation de son enquête.

Trois sites ont été vandalisés et tous les trois ont été touchés à peu près au même moment, a rapporté le Times.

Contribuant: Jessica Flores, USA TODAY